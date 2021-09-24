Бездомных сменят мигранты

Фото BFL/Томаса Урбелениса

Около 400 мигрантов, прибывших в Литву через Беларусь, будут поселены в вильнюсском районе Науйининкай, сообщает ЛРТ. Сюда будут переведены семьи с детьми, а также лица, принадлежащие к уязвимым группам, – люди с ограниченными возможностями и пожилые.

Местом временного размещения мигрантов, незаконно пересекших границу, будут помещения общежитий, в которых раньше проживали бездомные.

По данным Министерства социальной защиты и труда, при оборудовании помещений были учтены и пожелания местных жителей. Часть из них категорически против размещения мигрантов в этом районе, так как есть опасения, что Науйиининкай все еще является местом размещения «проблемных учреждений».