Беженцы из Украины смогут остаться в ЕС на три года

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Украинцы, которые бежали в страны Евросоюза после начала войны в Украине, получили право жить в ЕС в течение трех лет. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили в Госпогранслужбе.

«Украинские беженцы будут иметь право жить и работать в Европейском Союзе до трех лет в соответствии с планом чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.

По данным пограничников, за неделю Украину покинули почти 875 тысяч. Более половины — 454 тысяч — выехали в Польшу, 116 тысяч — в Венгрию, 67 тысяч — в Словакию, 45 тысяч — в Румынию и 79 тысяч — в Молдову, которая не входит в ЕС.

«ЕС предусматривает предоставление гражданам Украины и резидентам страны право жить, работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование немедленно на срок до одного года, без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища. Если конфликт будет длиться долго или беженцы не смогут безопасно вернуться, этот статус может быть продлен еще на два года», — информировали в ГПСУ.

Кроме того, граждане Украины уже имеют 90-дневный безвизовый доступ к ЕС, но это беспрецедентное изменение в законодательстве ЕС гарантирует им статус по истечении этого срока.

Что касается лиц без гражданства Украины или права на постоянное проживание, то есть иностранцы, иностранные студенты, не получат права оставаться в ЕС, но им помогут вернуться в страну происхождения.