Беженцы перестали искать убежище в ЕС

Закрытие границ ЕС в результате пандемии коронавируса привело к снижению числа заявок на получение убежища в ЕС весной 2020 года до 10-летнего минимума. Об этом сообщило Центральное государственное телевидение Китая.

Оно ссылается на данные Европейского бюро поддержки убежища, согласно которым в апреле число заявок уменьшилось на 86% по сравнению с февралем, до 8730. В марте заявок было на 44% меньше, чем в феврале.

Это связано с тем, что многие страны-члены ЕС приостановили прием новых заявок в марте. Большинство заявок, поданных в апреле, поступили от граждан Сирии, Афганистана, Венесуэлы и Колумбии.

«Безусловно, доступ для потенциальных искателей убежища в последние несколько месяцев был строго ограничен. Кризис с пандемией коронавируса очень осложнил положение этих людей, которые и так бежали от насилия и преследований», — отметила исполнительный директор Европейского бюро поддержки убежища Нина Грегори.