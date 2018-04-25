Безналичный расчет

Фото BFL/Томаса Урбелениса

Представители банка SEB сообщили, что 2 декабря завершат преобразование своей сети и откажутся от операций с наличными деньгами. Похожее решение уже с середины лета осуществляет и банк LUMINOR.

Как разъяснил представитель банка SEB, в филиалах банков не останется отделов, где работники работают с наличными деньгами. Все операции с наличными деньгами переместятся в отделения самообслуживания, поэтому такие операции клиенты смогут совершать и дальше, только самостоятельно, без участия сотрудников банков.

Комментируя необходимость таких изменений представитель банка разъяснил, что «в Литве есть 29 отделений, и в последнее время было только три отделения во всей Литве — два в Вильнюсе и один в Каунасе, в которых еще работники выполняли операции с наличными деньгами. В других городах — Клайпеде, Паневежисе, Шяуляй — таких отделений не было, и клиенты прекрасно справлялись со своими потребностями, связанными с наличными деньгами. Для этого есть банкоматы, есть карточки, и клиенты могут как снять наличные деньги, так и внести их через принимающие банкоматы.

Мы изменения сделали из-за того, что наши клиенты очень редко пользуются этими услугами. Реально в день во всех тех трех отделениях осуществлялось только 50 операций — это меньше, чем 2% от всех операций, проводимых в отделениях. Поэтому, когда мы говорим, что какая-то услуга предоставляется или не предоставляется, мы прежде всего смотрим, есть ли потребность для клиентов делать это».

В свою очередь, в банке LUMINOR от операций с наличными деньгами отказались уже с 1 июля. Гедре Бельските, руководитель отдела коммуникации, сказала, что банкам сегодня невыгодно содержать специальные отделения для работы с наличными деньгами. Дело в том, что для этих задач вполне могут использоваться такие места, где и так уже происходит работа с деньгами – например, кассы магазинов или терминалы PERLAS.

Представитель по связям с общественностью банка SWEDBANK Саулюс Абрашкявичюс сообщил, что SWEDBANK в настоящий момент не планирует прекращать операции с наличными деньгами во всех своих отделениях. Однако часть из них уже сейчас работает без операций с наличными средствами — количество таких отделений составляет 35 из 64. Причиной такого сокращения представитель SWEDBANKа, как и его коллеги, назвал то, что большинство клиентов все необходимые операции все чаще совершают самостоятельно при помощи интернет-банкинга.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ