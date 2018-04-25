Безоговорочная победа консерваторов

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Консерваторы, которые восемь последних лет находились в оппозиции, одержали безоговорочную победу на выборах в Сейм Литвы и начали переговоры о создании правящей правоцентристской коалиции с Движением либералов и Партией свободы.

Избиратели нашли альтернативу

В результате второго тура выборов, которые прошли в минувшее воскресенье, партия консерваторов Союз Отечества — Христианские демократы Литвы (СО — ХДЛ) обеспечили себе 50 мандатов и вместе с партнерами по коалиции получат большинство в Сейме.

Председатели трех партий после встречи в Сейме в ночь на понедельник приняли совместную декларацию о том, что они готовы сформировать правительство во главе с Ингридой Шимоните.

Кандидат в премьеры И. Шимоните сказала, что первоочередными ее задачами будут пересмотр бюджета и изменение модели управления коронавирусным кризисом, чтобы можно было больше прислушиваться к мнению медицинских экспертов при принятии решений.

«Сначала, наверное, нужно менять сам способ управления, и мы не раз говорили, что прежде всего должно быть ясно, кто с кем разговаривает, о чем и как принимаются решения», – сказала журналистам И. Шимоните.

По мнению политологов, результаты голосования отражают желание перемен, однако поражение «аграриев», которые показали неплохие результаты в сельской местности, не было сокрушительным.

«Избиратели ищут определенные новшества и альтернативы, и теперь мы видим, что они эту альтернативу нашли», – сказала BNS политолог Рима Урбонайте.

Эти парламентские выборы являются лучшим из того, что могло произойти с Литвой в такой сложный период, заявила бывший президент Литвы Даля Грибаускайте.

«Мы голосовали за будущее, а политика подстрекательства, мести, лжи, запретов остается в прошлом. Три партии привели к победе женщины. В сложные времена женщины не боятся брать на себя ответственность», – написала экс-президент на своей странице в соцсети Facebook. Она надеется на приход новой политической культуры — сотрудничества и внимания к мнению других.

«И несомненно – больше порядочности. Меньше популистских обещаний и больше полезных дел. Пришло новое поколение политиков, я желаю ему защитить Литву и создать возможности для каждого жителя Литвы», – сказала Д. Грибаускайте.

Мандаты членов Сейма Литвы по партиям

Движение либералов и Партия свободы получили 13 и 11 мандатов соответственно. Это значит, что у правых партий будет в Сейме 74 голоса из 141.

Согласно предварительным данным, у правящего Союза крестьян и «зеленых» будет в парламенте фракция из 32 парламентариев. Глава партии Рамунас Карбаускис в ночь выборов признал поражение и поздравил консерваторов.

У социал-демократов будет 13 представителей в Сейме, у Партии труда – 10. У Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей и Социал-демократической трудовой партии будет по три мандата.

Партия «Свобода и справедливость» получила 1 мандат, Литовский союз «зеленых» – 1 мандат, и 4 мандата у кандидатов-самовыдвиженцев.

Парламентские мандаты получили пять из восьми баллотировавшихся на выборах в Сейм министров правительства Литвы, срок полномочий которого завершается. В парламенте также остается премьер Саулюс Сквярнялис.

В новом Сейме не будет трех баллотировавшихся на выборах министров – министра экономики Римантаса Синкявичюса, министра иностранных дел Линаса Линкявичюса и министра транспорта Ярослава Наркевича.

Во втором туре выборов мандаты получили министр сельского хозяйства социал-трудовик Андрюс Паленис, министр внутренних дел Рита Тамашунене и министр окружающей среды Кястутис Мажейка.

Со списком «аграриев» в Сейм прошел проигравший во втором туре в своих округах премьер С. Сквярнялис и министр здравоохранения Аурелиюс Вярига, а также министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис, который в одномандатном округе не баллотировался.

Согласно Конституции, премьер-министра с одобрения Сейма назначает президент. Президент также поручает ему сформировать правительство и утверждает его состав.

Основные приоритеты в будущей коалиции

Консерваторы прежде всего хотят выслушать предложения партнеров по сферам, за которые они хотели бы отвечать, заявила лидер списка Союза Отечества — Христианских демократов Литвы (консерваторов) Ингрида Шимоните.

По словам кандидата правых в премьеры, консерваторы могли бы предложить министров на все позиции, но на переговорах будут стремиться к «лучшему результату».

«Несмотря на то что есть сферы, где политики Союза Отечества — Христианских демократов Литвы или связанные с ними эксперты традиционно очень сильны, все же мы оставляем возможность и для наших возможных партнеров представить свои предложения по кандидатурам, будем искать лучшего кандидата, который бы пользовался наибольшей общественной поддержкой для реализации тех дел, о которых мы сразу могли бы договориться», – сказала она журналистам.

Кроме того, Ингрида Шимоните заявила, что новое большинство не будет спешить с отменой запретов власти, срок полномочий которой заканчивается, однако обещает оценить, какие из них себя оправдали.

«Что касается различных запретов и ограничений, заверим, что не будет никаких революций, что внезапно соберется новый Сейм и какого-то числа ноября отзовет все решения, которые принял Сейм прежнего созыва», – заявила политик на пресс-конференции.

По ее словам, все ограничения, включая и торговлю алкоголем, следует оценивать по тому, оправдали ли они себя, обсудить это со специалистами в сфере здравоохранения, бизнеса, с другими заинтересованными группами.

«Я не исключаю, что какая-то часть требований или установок может измениться, но опять же, это не произойдет за одну ночь, неделю или прямо сейчас. Прежде всего нужно выяснить, что действует, а что нет. То, что не действует, должно быть изменено, и нужно просто обсудить, как это изменить», – сказала И. Шимоните.

В свою очередь лидер партии Габриэлюс Ландсбергис отметил, что все посты как в правительстве, так и в Сейме можно обсуждать и подходящие кандидатуры есть.

Он еще раз акцентировал, что консерваторы приглашают и другие партии поддержать будущую коалицию, а также сказал, что будут стремиться сплотить и депутатов-самовыдвиженцев.

«Я не исключаю, что мы можем найти способы сотрудничества в будущем. Форму покажет время», – сказал Г. Ландсбергис.

Партия свободы, формирующая правящую коалицию вместе с консерваторами и Движением либералов, хотела бы иметь своих представителей в сферах образования, экономики, защиты прав человека, заявила глава этой партии Аушрине Армонайте.

По ее словам, серьезнее об этом можно говорить только с началом переговоров, а пока рано говорить о конкретных постах или их количестве в правительстве.

«Мы говорили об образовании, экономической свободе и проблемах прав человека. Это подразумевает, что Партия свободы хотела бы действовать в этих сферах. Но очень важно согласовать с партнерами по коалиции, с кандидатом в премьеры, а также с президентом, у которого будет собственное твердое слово. Так что говорить сегодня, что мы хотим то или иное министерство, было бы очень безответственно», – заявила она на пресс-конференции.

Политик сказала, что амбиции партии в вопросе представителя в сфере образования не расходятся с позициями партнеров по формируемой коалиции, а конкуренция в выборе является здоровой.

Она добавила, что приоритетами партии будет реформирование подготовки учителей с введением программирования в школах.

Между тем представитель партии Эвелина Добровольская сказала, что Литве уже десятилетие не удается подготовить закон о нацменьшинствах и она намерена добиваться либо нового правового акта, либо изменения имеющихся правовых актов, касающихся прав нацменьшинств. Она также сказала, что партия будет стремиться к узаконению оригинального написания фамилий на основной странице документа удостоверения личности.

Тем временем Движение либералов намерено добиваться трех постов в новом правительстве – в министры экономики и инноваций предложат Симонаса Кайриса, а в министры охраны окружающей среды – замглаву председателя партии Симонаса Гянтвиласа.

Кроме того, на пост председателя Сейма будет предложена лидер либералов Виктория Чмилите-Нельсен.

«Первый приоритет – пост председателя Сейма», – заявил на пресс-конференции С. Гянтвилас.

«Что до министра экономики, то кандидат Симонас Кайрис был назван еще до выборов, он является докладчиком по нашей культурной политике. Сегодня о Министерстве культуры мало кто говорит, а это человек, который бы мог претендовать на оба поста. Что касается министра образования, то эта сфера требует большого финансирования, чтобы провести долговременные реформы. Мы как более мелкие партнеры не можем прийти в Министерство образования без тыла консерваторов», – сказал политик.

«Уже вторые выборы меня номинируют на теневой пост министра окружающей среды, поэтому естественно, что я претендую на него», – добавил он.

Утратившие правящие позиции

Рамунас Карбаускис, лидер Союза крестьян и «зеленых» («аграриев»), занявшего второе место на выборах в Сейм и утратившего правящие позиции, сожалеет, что прошедшие во второй тур социал-демократы не поддержали кандидатов «аграриев».

«Жаль, что не получилось полной консолидации во втором туре», – заявил Р. Карбаускис журналистам.

По его словам, по этой причине его партия потеряла несколько мандатов.

Он считает, что основной задачей в оппозиции будет защита в Сейме тех дел, которые были выполнены за последние четыре года.

«Сейчас основным вопросом будет способность защитить те инициативы, которые были осуществлены. Особенно важно это в фармацевтической сфере, в сохранении ценовой политики, в регулировании лекарств», – заявил Р. Карбаускис.

«Другим вопросом из заявленных является вопрос о контроле над алкоголем, поскольку планируется отменить запрет на рекламу алкоголя», – сказал лидер «аграриев».

Он утверждает, что такие решения, как предусмотренное в программе Партии свободы предложение узаконить использование реакционной и медицинской конопли, в новом Сейме «будут невозможными».

«Наш долг – защитить то, что важно для людей Литвы», – подчеркнул Р. Карбаускис.

Он выразил надежду на то, что новая власть не отменит решений, принятых «аграриями» по пенсиям и детским пособиям, как упомянула потенциальный премьер И. Шимоните.

По словам Р. Карбаускиса, будущая оппозиция поддержит правильные и целесообразные решения новых властей.

«Если будущий премьер не обманывала, то большинство тех дел, которые мы начали и успешно реализовали, будут продолжены», – добавил он.

В то же время лидер Социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас считает, что в предстоящие четыре года партия будет работать в оппозиции.

«Более-менее все уже ясно – предстоящие четыре года будет власть правых, социал-демократы, похоже, остаются в оппозиции со своей твердой избирательной программой, у нас будет фракция, с которой мы эту программу сможем активно и последовательно реализовать на ценностной основе», – заявил Г. Палуцкас на пресс-конференции.

Эти выборы в Сейм проходили в условиях коронавирусной пандемии. Несмотря на то что эпидемиологические показатели Литвы еще пока лучше европейских, в день голосования стало известно о рекордно большом приросте заболеваний – за сутки было выявлено 603 новых случая и пять смертей.

Информация «ЛК», BNS