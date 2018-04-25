Безопасность БелАЭС – по европейским правилам

Фото belaes.by

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Литва призвала Беларусь реализовать все требования безопасности до запуска Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС). Об этом глава государства сказал в интервью BNS после того, как на минувшей неделе белорусское правительство сообщило о доставке атомного топлива для первого блока станции.

Г. Науседа выразил надежду на то, что Беларусь не поддастся давлению реализующей проект российской компании «Росатом» в вопросе ускорения темпов работ за счет безопасности.

Литовский президент отметил, что во время состоявшейся недавно беседы с президентом Беларуси Александром Лукашенко он призвал устранить выявленные недостатки стресс-тестов по европейским правилам и получил заверение в том, что безопасность не будет принесена в жертву темпам реализации.

По словам президента Литвы, действия Беларуси по реализации требований безопасности определят характер двусторонних отношений.

Г. Науседа утверждает, что у Литвы ранее была информация о том, что топливо будет доставлено на АЭС в первой половине мая и этот шаг «вовсе не означает незамедлительного запуска станции».

«В ходе последней беседы с белорусским президентом Лукашенко четко констатировалось, что они не руководствуются программой, по которой все будет реализовано как можно скорее, но небезопасно», – сказал BNS президент.

«Само собой разумеется, что безопасность людей для них важна, и они точно хотят добиться установленных стандартов безопасности. Но порой мы по-разному понимаем эти стандарты безопасности», – сказал Г. Науседа.

Глава государства утверждает, что для установления надлежащих стандартов Литва призывает, чтобы Беларусь сотрудничала с Еврокомиссией и Группой европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG). «Направленный мною сигнал был очень ясным, по сути это не дело двухсторонних переговоров или сотрудничества Литвы и Беларуси. Это дело Еврокомиссии и экспертов Группы европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности. Проблема гораздо шире, чем только границы двух государств, и по этой причине необходимо сотрудничество Беларуси с ЕС и мировой общественностью», – сказал Г. Науседа.

«Это не было воспринято как-то критически. Понимание того, что нужно дать зеленый свет регуляторам, чтобы оценить уровень атомной безопасности на станции, является совершенно нормальным фактом, и они к этому готовы», – сказал литовский президент.

«Теперь важно добиться, чтобы белорусские власти не поддались давлению со стороны «Росатома» и строителей. Это давление оказывалось в последнее время, и его суть совершенно ясна – желание как можно быстрее запустить станцию, между тем те, кто строит, несомненно, заинтересованы в безопасности этой электростанции», – сказал Г. Науседа.

«Наша позиция остается неизменной и заключается в том, что требования безопасности и рекомендации по результатам стресс-тестов должны быть реализованы – и это я несколько раз подчеркнул президенту Лукашенко – до запуска атомной станции, а не по ходу работы или в перспективе нескольких лет», – отметил президент.

«Посмотрим, насколько хватит политической воли и усилий для реализации этих требований, ведь от этого будут зависеть, конечно, характер и интенсивность двусторонних отношений», – добавил Г. Науседа.

Напомним, что Беларусь при участии российской госкорпорации «Росатом» строит атомную электростанцию в Гродненской области, в 53 километрах от Вильнюса. С самого начала существования проекта Литва выступает категорически против БелАЭС. В свою очередь, Беларусь отвергает все обвинения, утверждая, что объект строится в соответствии с международными требованиями безопасности. В Европе действуют несколько атомных станций, расположенных в густонаселенных регионах. Литовские власти на всех международных площадках призывают отказаться от белорусской энергии.

Литва направила Беларуси ноту

Литва направила Беларуси ноту с призывом остановить работы по запуску Белорусской АЭС в Островце, сообщило на минувшей неделе Министерство иностранных дел Литвы.

«Мы призываем соседнюю страну отдать приоритет безопасности, а не строительному графику, и не создавать угрозу жителям ни своей страны, ни других стран. Конструктивным шагом в этом направлении, на который надеются Литва и Евросоюз, была бы остановка работ по запуску и срочная организация белорусского национального плана действий по реализации рекомендаций стресс-тестов на БелАЭС под надзором экспертов ЕС и незамедлительное принятие группы международных экспертов для обеспечения процесса мониторинга», – говорится в сообщении министерства.

Сейм – за санкции против компаний, строящих атомную станцию

Сейм Литвы призвал правительство незамедлительно принять меры по недопущению попадания электроэнергии из Беларуси на рынок электроэнергии Литвы, сообщает пресс-служба литовского парламента.

Литовский парламент одобрил рассмотрение проекта резолюции «Об энергетической независимости и угрозе, создаваемой Белорусской атомной электростанцией» — за это проголосовали 82 депутата, воздержались четверо.

Правительству предлагается добиваться введения санкций со стороны литовских союзников против компании — строителя БелАЭС и других компаний и посредников, участвующих в строительстве и продаже энергии со станции.

Резолюция Сейма призывает правительство использовать в этом вопросе все политические и дипломатические средства для поддержки Европейского союза, стран – членов ЕС и НАТО, Украины, других стран региона и всего международного сообщества.

Ж. Вайчюнас: Украина обещает не покупать электроэнергию с БелАЭС

Украина пообещала не покупать электроэнергию со строящейся вблизи литовской границы Белорусской АЭС, отметил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

«Хотя ранее приходилось слышать разные заявления, теперь позиция Украины ясна — ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе страна не планирует покупать электроэнергию со строящейся в Островце АЭС», — сказал Ж. Вайчюнас, обсудив на минувшей неделе этот вопрос с временным министром энергетики и охраны окружающей среды Украины Ольгой Буславец. Об этом сообщает BNS.

По словам Ж. Вайчюнаса, это подтверждение украинского министра — важный сигнал Евросоюзу и странам Балтии, а также Польше: «Украина солидаризируется с Литвой в плане отказа от покупки электроэнергии с БелАЭС».

В парламенте Украины рассматривается законопроект об интеграции страны в энергосистему Европы, одновременно с этим предлагается запретить коммерческий импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами ЕС или Энергетического союза.

Не покупать электроэнергию с БелАЭС в прошлом месяце просил Украину и президент Гитанас Науседа.

Президент Латвии: в вопросе безопасности БелАЭС нет компромиссов

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что его страна не пойдет на компромисс в вопросе безопасности Белорусской АЭС в Островце, однако правительство еще рассматривает вопрос присоединения к обязательству по ограничению поступления электроэнергии со станции на рынок Балтийских стран.

«Для Латвии безопасность этой станции является первейшим и определяющим вопросом. И с этой точки зрения не может быть компромиссов. Однако по поводу этой декларации должно решать правительство, а дискуссии об этом еще идут», – сказал в телефонном интервью BNS из Риги латвийский президент.

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис утверждает, что на минувшей неделе предложил премьерам Латвии и Эстонии «не мешкать и договориться, чтобы политическая декларация была утверждена вместе с вопросами методики закупки электроэнергии у третьих стран до конца мая».

Таблетки йода поступили в Литву

В Литву доставили четыре миллиона таблеток йодида калия, которые страна закупила на случай аварии на БелАЭС, сообщила пресс-служба литовского Минздрава.

Таблетки переданы в Центр неотложной медицинской помощи (ESSC). По словам замминистра здравоохранения Альгирдаса Шешельгиса, раздача таблеток населению произойдет до начала эксплуатации станции.

«Прежде всего таблетки йодида калия будут разосланы гражданам Литвы, проживающим в радиусе 30 километров от Островецкой АЭС. В то же время будут даны четкие инструкции, когда и как использовать препарат в случае чрезвычайной ситуации», – сказал он.

Напомним, что в декабре прошлого года Литва подписала контракт на закупку четырех миллионов таблеток йода, общая стоимость соглашения составила более миллиона евро с НДС.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), таблетки йодида калия блокируют поглощение щитовидной железой радиоактивного йода, тем самым снижая риск рака щитовидной железы при условии влияния этого соединения на организм.

Однако таблетки йода не являются «антидотом радиации». Они не защищают от внешнего облучения или от каких-либо других радиоактивных веществ. Кроме того, они могут приводить к развитию медицинских осложнений у некоторых людей, например, у людей с почечной недостаточностью. Поэтому прием йодида калия необходимо начинать только при наличии четких медицинских рекомендаций.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ