Безопасность данных

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Жители Литвы реже всех в ЕС воздерживаются от предоставления личной информации социальным или профессиональным сетевым службам. Об этом сообщает статистическое агентство Eurostat.

В прошлом году всего шесть процентов литовцев уклонялись от предоставления личных данных. Также низкие показатели наблюдались в Болгарии и Венгрии (восемь процентов в обеих странах), Хорватии и Румынии (по девять процентов).

Самая высокая доля людей, избегающих предоставления такой информации, была зафиксирована во Франции (40 процентов). Далее следуют Нидерланды (39), Финляндия (37), Словакия и Швеция (по 36).