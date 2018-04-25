Безопасность детей на дорогах

Фото BFL/Рядаса Вилимаса

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Начался новый учебный год, а значит, пора поговорить о безопасности детей на дорогах. На улицах больших и маленьких городов появилось огромное количество детей, спешащих в школы. Очень хочется надеяться, что об этом помнят все водители и ни для кого начало учебного года не стало сюрпризом. Между тем на протяжении всего этого месяца на дорогах Литвы будут проходить различные акции и проверки, направленные на обеспечение безопасности движения.

Именно поэтому дорожная полиция страны инициировала акцию “Чистый водитель“ (Švarus vairuotojas).

Главное правило, которого взрослым советуют придерживаться и психологи, и специалисты по правилам дорожного движения, предельно простое: если мы хотим, чтобы наши дети правильно вели себя на дороге, мы сами должны стать для них примером для подражания. Родители, которые, опаздывая на автобус, перебегают дорогу на красный свет, автоматически закладывают для ребенка формулы поведения.

По словам специалистов, очень полезно еще до начала учебного года пройти с ребенком путь, который ему придется преодолевать по дороге в школу. Надо объяснить, какими пешеходными переходами удобнее всего пользоваться. А когда пешеходного перехода поблизости нет, надо помочь ребенку найти более безопасное для перехода место.

Специалисты акцентируют, что детям важно напомнить о нескольких важных правилах. Во-первых, надо подчеркнуть, что через дорогу бежать нельзя даже на пешеходном переходе. Дети маленькие, поэтому водителям заметить их непросто, особенно если на дороге две полосы. Мы знаем, что, даже когда один автомобиль останавливается, чтобы пропустить пешехода, водитель на второй полосе может решить «проскочить», если никого на дороге не увидит. Невысоких детей такой водитель не замечает, а если ребенок бежит, то он запросто может попасть под машину. Большая проблема в спальных районах — автомобили, припаркованные вдоль дорог. Важно, чтобы ребенок запомнил — дорогу можно переходить только там, где хорошая видимость, а бегать между автомобилями нельзя. Психологи советуют повторять с детьми правила поведения на дороге не только перед началом учебного года, но и в остальное время.

Стоит напомнить, что означают красный, желтый и зеленый цвета светофора, а также о том, что, перед тем как переходить дорогу на нерегулируемом перекрестке, надо посмотреть налево, направо, затем снова налево — и тогда только идти, если нет автомобилей. Надо научить ребенка, что при движении по обочине дороги следует передвигаться против движения. Кроме того, надо приучить детей использовать светоотражатели и объяснить, зачем они нужны.

В таких своеобразных занятиях очень важно акцентировать внимание ребенка на том, что цена ошибки при неправильном поведении на дороге слишком высока и последствия непослушания могут быть очень печальными.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ

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