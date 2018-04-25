Безработица достигла максимума?

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Уровень безработицы в Литве во время карантина перевалил за 11%, и главный экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис говорит, что этот показатель близок к пику, пишет BNS.

Уровень безработицы в конце апреля повысился до 11,3%, а с начала карантина число людей, оставшихся без работы, увеличилось на 33,7 тыс. (20,9%). Наиболее значительно карантин повлиял на строительный сектор и сектор услуг.

Н. Мачюлис полагает, что безработица может еще немного вырасти, потому что все еще имеются уязвимые секторы.

«Уровень безработицы, который сейчас повысился примерно на три процентных пункта по сравнению с уровнем год назад и может еще немного вырасти, близок к пику», — сказал Н. Мачюлис на конференции по вопросам экономики Литвы.

«Поскольку открываются секторы, которые были закрыты во время карантина, там уровень безработицы расти не должен, сейчас, наверное, все еще уязвимы секторы транспорта и промышленности, где безработица может еще немного увеличиться», — считает экономист Swedbank.

По его словам, безработица точно не должна вырасти так, как во время кризиса 2008-2009 годов, когда ее уровень превышал 16%, и это будет обусловлено мерами, которые принимает правительство в целях поощрения занятости.

Кроме того, экономист подчеркивает, что индекс ценовой доступности жилья все еще остается очень высоким, а это свидетельствует о том, что экономика была лучше готова встретить кризис, чем десять лет назад.

По словам Н. Мачюлиса, «дно» расходов на потребление в Литве уже пройдено. «Самая большая неопределенность связана не с тем, как будет меняться внутренний спрос, а с тем, как будут меняться перспективы экспорта, которые, по крайней мере, в ближайшее время будут довольно печальными», — добавил он.

Нериюс МАЧЮЛИС, главный экономист банка Swedbank