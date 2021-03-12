Безработица растет, а работать некому

По словам советника отдела статистики, анализа и прогноза Содры Кристины Зитиките, пандемия и карантин немного замедлили, однако не остановили рост средних трудовых доходов в стране.

Самые большие доходы в ноябре прошлого года были в самоуправлении Неринги — 1930 евро, в Вильнюсе — 1683 евро, в Каунасе и Каунасском районе — 1437 евро и 1393 евро соответственно.

Самый низкий средний заработок остается в муниципалитете Калвария, где он почти вдвое ниже, чем в Неринге, — 1012 евро. Аналогичная средняя заработная плата в размере чуть более 1 тысячи евро была зафиксирована в самоуправлениях Пагегяй, Кельме, Скуодаса и Шилале.

Число официальных безработных в 2020 году в Литве росло заметнее числа потерявших работу людей, утверждает Фонд социального страхования. Как сообщает фонд, число застрахованных в 4-м квартале 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019 года сократилось на 24 тыс., между тем число зарегистрированных безработных выросло на 126,7 тыс.

Как отметила К. Зитиките, поскольку росло число безработных, стало больше и получателей выплат, однако их количество достигло пика в июле и до конца года оставалось стабильным. По ее словам, пособие по безработице в 4-м квартале получили 38% всех зарегистрированных безработных.

Согласно данным Содры, в 4-м квартале 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019 года уровень безработицы повысился на 2,6 проц. пункта.

Безработица в регионах: пессимистические прогнозы

Число застрахованных уменьшалось чаще в тех регионах, где средний доход населения ниже, — в самоуправлениях городов Калвария, Расейняй, Скуодас, Шилале, Вилкавишкис, Йонишкис. А в некоторых самоуправлениях — городе Паланга, Клайпедском районе, Тракайском районе — увеличилось количество застрахованных. В прошлом году средняя заработная плата выросла во всех муниципалитетах страны, но разница между крупными городами и региональными муниципалитетами остается большой.

Средний трудовой доход рос быстрее в муниципалитетах, где он был одним из самых низких в стране. В этих муниципалитетах относительно выше доля сотрудников, работающих за минимальную или более низкую заработную плату, поэтому с увеличением минимальной зарплаты возросли и доходы.

«Пандемия не изменила существующих региональных различий в трудовых доходах в стране, но сильнее повлияла на количество застрахованных лиц. В 43 из 60 муниципальных образований количество застрахованных уменьшилось, и, к сожалению, часто более серьезные негативные изменения наблюдались в тех муниципалитетах, где и раньше было меньше застрахованных. В муниципалитетах с более низкими доходами количество получателей пособия по безработице на 1 000 застрахованных лиц выше, чем в муниципалитетах с более высокими трудовыми доходами и, следовательно, уровнем жизни.

Пандемия подтвердила эту тенденцию, поскольку именно в небольших муниципалитетах количество получателей пособий по безработице стало больше. После каждого крупного экономического потрясения небольшим муниципалитетам требуется больше времени для восстановления, чем крупным.

Таким образом, похоже, что после пандемии мы столкнемся с более серьезными проблемами на рынке труда в небольших региональных муниципалитетах», — отмечает К. Зитиките.

Как вирус бьет по секторам

Пандемия и карантины по-разному повлияли на разные виды деятельности. Средняя заработная плата за год выросла практически во всех сферах экономической деятельности, за исключением гостиничного сектора и общественного питания, где средний доход работников снизился на 1,4% в ноябре прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Больше всего — до 35 процентов увеличена заработная плата воспитателей дошкольных учреждений. До 25 процентов выросла заработная плата водителей грузовиков, медсестер, работающих в домах престарелых, специалистов здравоохранения. Между тем более всего — на 12 процентов — снизились зарплаты менеджеров заведений общепита.

Таким образом, рост трудовых доходов был обусловлен, в том числе, увеличением заработной платы воспитателей детских садов, учителей и преподавателей, а также выплатой надбавок за возросшую загруженность медицинских работников.

В прошлом году наибольшее количество застрахованных сократилось в сфере гостиничного и общественного питания, оптовой и розничной торговли и обрабатывающего производства.

Однако количество работников увеличилось в сферах информации и коммуникации, здравоохранения, транспорта и сферы безопасности. «Первый карантин стал неожиданным, беспрецедентным событием, потрясшим общество и бизнес. В результате его влияние на рынок труда было намного сильнее, чем во время второго карантина, когда неопределенность была намного ниже.

Часть предприятий изменила организацию работы и увеличила долю онлайн-продаж, появились возможности регулярно тестировать сотрудников компаний или переводить их в простой, выплаты субсидий увеличились», — отметила К. Зитиките.

В настоящее время на рынок труда больше всего влияет сезонность. И сельское хозяйство, и строительство обычно начинают усиленный поиск рабочих в марте.

Работодатели сетуют, что хотя безработных много, но квалифицированных ответственных работников найти сложно. Безработные в свою очередь отмечают, что работодатель хотя и знает сколько реально «стоит» на рынке труда соответствующий специалист, в сложившейся ситуации занижает планку зарплат.

Что ждет рынок труда

Из-за пандемии больше людей стали получать пособия по безработице. По данным Содры, в январе 2021 г. пособия получала 91 000 человек (в январе 2020 г. получателей было на 24 000 меньше (36%). В связи с ростом расходов на выплаты по безработице Министерство социальной защиты и труда пока не видит повода для беспокойства. Однако министерство считает, что уже нет возможности для расширения круга получателей такой помощи, и предлагает менять законы о назначении таких пособий.

В настоящее время на рынок труда больше всего влияет сезонность. И сельское хозяйство, и строительство обычно начинают усиленный поиск рабочих в марте.

В связи с ростом безработицы в стране во время пандемии коронавируса необходимо подумать о мерах по облегчению посткарантинной ситуации, чтобы ускорить восстановление рынка труда. Об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с представителями профсоюзов. Тема безработицы стала предметом дискуссий на этой встрече.

Председатель Литовских профсоюзов Инга Ругинене считает, что в этом контексте важно говорить об освоении средств Фонда восстановления и устойчивости.

«Европейский план восстановления является основным документом, о которым мы должны вести дискуссию прямо сейчас. Европейская комиссия сообщила, что деньги будут, но важно, как мы их распределим в Литве. Очень жаль, что сегодня мы не видим этого плана, ведь нас интересуют меры, которые будут приняты в распределении денег, кому и какие суммы будут запланированы. У нас есть опасения, что деньги пойдут на решение других вопросов, а не безработным, которым нужна эта помощь», — сказала она в интервью русской службе Радио ЛРТ.

По ее словам, важно говорить о пособиях по безработице, так как немало людей потеряли работу из-за пандемии.

«Есть люди, которым не хватает одного-двух дней до нужного стажа, чтобы получить пособие, но они остаются без денег. Поэтому мы предлагаем, чтобы на период экстремальной ситуации были бы предусмотрены меры, которые помогут таким людям. Также мы должны подумать и о мерах поддержки после карантина, важно запланировать период, который последует после его отмены до момента, когда человек будет твердо стоять на ногах. Мы предлагаем три месяца, в течение которых выплаты будут и дальше поступать человеку.

Если посмотреть на прошлогоднюю ситуацию, то мы увидели, что условие сохранения 50% рабочих мест теми, кто получает субсидии, не было выполнено. Поэтому мы должны подчеркнуть, что не приветствуем массовых увольнений, работодатели должны сохранять рабочие места», — заключила председатель Литовских профсоюзов.

Президент обратил внимание на то, что прежде всего необходимо изыскать возможности для трудоустройства тех, кто потерял работу во время пандемии, а также важно обратить внимание на наиболее уязвимые группы — молодежь, инвалидов и пожилых работников. Президент также инициировал меры по предоставлению налоговых льгот тем компаниям, которые трудоустраивают новых сотрудников, активно повышают заработную плату.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ