Безработица в Литве ниже, чем в среднем по ЕС

В ноябре прошлого года показатель безработицы в Литве был ниже средней отметки в странах Евросоюза, сообщил Евростат.

За год уровень безработицы в Литве снизился на 3,2 пункта, а за месяц – на 0,5 пункта, в ноябре он составлял 6%, сообщает BNS. В среднем уровень безработицы в ЕС составил 6,5% – соответственно, на 0,9 и на 0,2 пункта ниже, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные статистической службы ЕС.

В Латвии безработица составляла 7,3% – на 0,8 пункта меньше, чем год назад, и на 0,3 пункта больше, чем месяц назад. В Эстонии она составила 5% – соответственно, на 2,4 пункта меньше, чем год назад, и на 0,1 пункта меньше, чем месяц назад.

В ноябре без работы в Литве были 88 тыс. человек, из них 13 тыс. – это молодежь до 25 лет.

По предварительным данным, в целом в ЕС безработных было 14 млн человек.

Пандемия ударила по рынку труда Литвы

Ставшая большим испытанием пандемия на рынке труда больше всего ударила по пожилым людям, сообщает Служба занятости Литвы.

Статистические данные показывают, что сейчас в стране 282 тысячи человек трудоспособного возраста от 50 до 64 лет, а работу осенью искали 78 тысяч человек из этой возрастной группы. Среди пожилых клиентов Службы занятости большинство (68,1 процента) составляют лица старше 55 лет.

Пик безработицы среди людей старше 50 лет был зафиксирован в начале марта минувшего года, когда их количество достигло 104,3 тысячи (19%).

Хотя уровень безработицы в стране снижается, рынок труда менее благоприятен для пожилых людей. «Пандемия обозначила проблему интеграции этих людей на рынок труда. Для пожилых людей характерно снижение карьерных ожиданий. Типичными являются малоподвижный образ жизни, низкая мобильность, трудности с перемещением, отсутствие мотивации и активного поиска работы, нежелание или отсутствие решимости переквалифицироваться, а также нехватка цифровых навыков», – отметил заместитель директора Службы занятости Гитис Дарулис.

По его словам, многие пожилые люди склонны выбирать неквалифицированную работу, а не приобретать новые навыки.

В группе клиентов старше 50 лет 29,4% имеют высшее или неуниверситетское образование, 41,3% – профессиональное, 29,3% не имеют профессиональной квалификации, при этом таких лиц среди всех клиентов значительно больше – свыше 35%.

Однако почти половина (49,9%) пожилых людей, независимо от образования, предпочли взяться за неквалифицированную работу. Самые популярные вакансии, которые ищут мужчины, – подсобный рабочий, водитель автомобиля, охранник, женщины хотят работать помощницами по хозяйству, уборщицами и продавцами.

Доля соискателей неквалифицированной работы в группе 55 лет и старше является самой высокой по сравнению с другими возрастными группами.

Пожилым людям, которые долго не работали, для трудоустройства требуется на два месяца больше, чем людям из возрастной группы 30-49 лет, и на шесть месяцев дольше, чем молодежи. Для них средняя продолжительность от момента регистрации в Службе занятости до трудоустройства составляет десять месяцев. Каждый второй в возрастной группе 50 лет и старше является длительно безработным. Примерно каждый десятый имеет ограниченную работоспособность по причине инвалидности.

Только 18,4 % человек старше 50 лет ищут работу специалиста. Чаще всего они хотят работать администраторами, менеджерами по продажам, бухгалтерами и менеджерами по бизнес-услугам. Одна десятая желающих трудоустроиться предпочитает работу в качестве обслуживающего персонала или официанта. Люди из этой группы также охотнее выбирают работу продавца и охранника.

Должность квалифицированного рабочего была бы интересна одной пятой части (20,6 процента) пожилых безработных. В основном они интересовались предложениями работы машиниста, оператора, водителя легковых автомобилей, тракториста, отделочника, плотника и водителя-экспедитора.

Зарегистрированная безработица среди пожилых снизилась во всех округах страны. Наибольшее количество безработных пожилых людей было в Лаздияйском и Игналинском районах, в районе Казлу-Руда. В этих регионах более одной пятой части пожилого населения трудоспособного возраста являются безработными. Самый низкий уровень безработицы в этой возрастной группе зафиксирован в Клайпедском районе, Неринге, Кретингском районе.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ