Безработица в Литве в апреле была выше среднего показателя в ЕС – Евростат

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Уровень безработицы в Литве в апреле был выше среднего показателя в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.

За год уровень безработицы в Литве повысился на 2,6 пункта, а за месяц — на два пункта и в апреле был 8,6%. Во всем ЕС за год он снизился на 0,2 пункта до 6,6%, а за месяц повысился на 0,2%, показывают данные Евростата.

Среди молодежи до 25 лет уровень безработицы в Литве за год повысился на 7,2 пункта до 17%, во всем ЕС этот показатель составил 15,4% или на 0,2 пункта выше, чем год назад.

В апреле в Литве работы не было у 128 тыс. человек, из низ 18 тыс. человек были молодые люди моложе 25 лет.

В Латвии уровень безработицы за год вырос на 2,7 пункта, за месяц — на 1,6 пункта и составлял 9%. Эстония не привела Евростату новые данные (в марте уровень безработицы был 4,8%).

Со ссылкой на предварительные данные Евростат сообщает, что во всем ЕС работы не было у 14,1 млн человек.