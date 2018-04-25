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Экономика

Безработица в Литве выше среднего уровня в ЕС

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Уровень безработицы в Литве в сентябре был выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС), сообщает Евростат. За год уровень безработицы  вырос на 0,2 пункта, а за месяц сократился на 0,1 пункта и составил в сентябре 6,5%, свидетельствуют данные статистической службы ЕС.

В целом в ЕС за год безработица сократилась на 0,4 пункта до 6,3%, а за месяц не изменилась. В конце сентября без работы в Литве были 94 тыс. человек, из них 12 тыс. были моложе 25 лет.  В Латвии безработица за год сократилась на 0,6 пункта, а за месяц – на 0,1 пункта до 6,3%. Эстония не представила последние данные в статистическую службу ЕС.

Евростат, опираясь на предварительные данные, сообщает, что в сентябре в ЕС было зарегистрировано 15,6 млн безработных.

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Между тем, за последний год в Литве почти в два раза выросло количество работающих иностранцев, этот показатель приближается к 2% всех работающих в стране. По профессиям выделяются водители тяжеловесных грузовиков, а доходы иностранных работников несколько уступают средним показателям доходов работающих в стране, сообщает BNS. 

По данным Фонда социального страхования (Sodra) во втором квартале этого года в Литве в целом было 24,6 тыс. работников из третьих стран, у которых была постоянная работа или срочные трудовые договора и за которых платились взносы социального страхования. В тот же период прошлого года таких работников было 14,1 тыс., сообщил Фонд социального страхования.

Доля работающих иностранцев из третьих стран, по сравнению со всеми работающими, в третьем квартале 2017 года составляла 0,8%, а во втором квартале этого года – уже 1,8%.

По словам директор Фонда соцстрахования Юлиты Варанаускене, Министерство финансов прогнозирует, что в следующем году количество работающих вырастет на 0,1%. Для фонда это означает, что увеличится число застрахованных всеми видами социального страхования.

«Мы считаем, что росту числа застрахованных все больше способствуют и трудоустраиваемые в Литве иностранцы, а рост их количества набирает ускорение. За этих работников вносятся взносы социального страхования. Это способствует стабильности системы социального страхования и позволяет несколько более оптимистично прогнозировать рост фонда заработной платы», – отметила в сообщении фонда его директор Ю. Варанаускене.

Среди трудоустроенных иностранцев больше всего водителей грузовиков, поваров, водителей легковых автомобилей и такси, строителей, сварщиков, руководителей учреждений и организаций.

Почти 17 тыс. работников из-за границы обладают бессрочными или срочными трудовыми договорами на работу водителями тяжелых и грузовых  транспортных средств.

Иностранных строителей трудоустроено почти 600, столько же отделочников, почти 900 бетонщиков, 1200 сварщиков, более 300 электриков, сходное количество водителей такси и легковых автомобилей, около 150 водителей автобусов и троллейбусов. Также около 120 поваров и более 130 руководителей компаний, учреждений и организаций.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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