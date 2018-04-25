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TOP,Новости,Общество

Безработица в Литве выше среднего уровня в ЕС

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Уровень безработицы в Литве в сентябре был выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС), сообщает Евростат.

За год уровень безработицы в Литве вырос на 0,2 пункта, а за месяц сократился на 0,1 пункта и составил в сентябре 6,5%, свидетельствуют данные статистической службы ЕС.

В целом в ЕС за год безработица сократилась на 0,4 пункта до 6,3%, а за месяц не изменилась.

В конце сентября без работы в Литве были 94 тыс. человек, из них 12 тыс. были моложе 25 лет.  

В Латвии безработица за год сократилась на 0,6 пункта, а за месяц  – на 0,1 пункта до 6,3%.  Эстония не представила последние данные в статистическую службу ЕС.

Евростат, опираясь на предварительные данные, сообщает, что в сентябре в ЕС было зарегистрировано 15,6 млн безработных.

BNS
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