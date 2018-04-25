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Безработица в Норвегии достигла наивысшего уровня со времен Великой депрессии 1930-х годов

Фото azertag.az

Безработица в Норвегии достигла наивысшего уровня со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, причиной резкого роста безработицы в королевстве стал экономический спад, вызванный пандемией коронавируса.

Согласно последним данным, число норвежцев, подавших документы на получение пособия по безработице, выросло почти на 350 проц за последние две недели после того, как компании временно уволили десятки тысяч работников, чтобы справиться с потерей спроса, вызванной распространением вируса.

Таким образом, официально зарегистрированный уровень безработицы в Норвегии в настоящее время составляет 10,4 проц, что является одним из самых высоких показателей за все время ведения учета. Более того цифры, которые публикуются еженедельно выявляют быстрое ухудшение состояния экономики королевства в целом. Ситуация уже привела к тому, что центральный банк осуществил два экстренных снижения ставок и пригрозил вмешаться в валютный рынок, чтобы противостоять панической распродаже национальной валюты – кроны после её падения в цене.

Норвежское правительство, в свою очередь, пообещало сделать все возможное для поддержки экономики и на сегодняшний день представило план мер на общую сумму около 280 миллиардов крон ( более 21 миллиардов евро),

Отметим, что в последний раз экономика Норвегии сталкивалась со столь крупным вызовом лишь во времена Великой депрессии. Именно тогда в 1930-е годы прошлого века уровень безработицы в Норвегии доходил до 11 проц.

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