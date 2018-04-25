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TOP,Общество,Экономика

Безработные вышли из «тени»

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Официальный показатель безработицы в Литве, который в сентябре вырос до 14,1%, в ближайшие месяцы будет расти, а пик может быть достигнут в начале следующего года, заявила руководитель Службы занятости Инга Балнаносене.  

По ее словам, рост будет поощрять и то, что осенью сокращаются сезонные работы, сообщает BNS. 

«Мы прогнозируем, что безработица в этом году точно будет расти. Критический уровень может быть достигнут в начале следующего года, в январе-феврале», – сказала BNS И. Балнаносене.

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«Осенью сокращается предложение работы, поскольку уменьшаются объемы сезонных работ,  работ в сельском хозяйстве, в определенных сферах услуг, уличном строительстве», – отметила она.

По словам главы службы, безработица с начала следующего года начнет сокращаться, если не будут вводиться дополнительные ограничения в связи со второй волной коронавируса. 

И. Балнаносене также признает, что уровень зарегистрированной безработицы может несколько снизиться по причине того, что с Нового года служба перестанет выплачивать пособие по поиску работы в 200 евро.  

Некоторые экономисты критиковали новое пособие по поиску работы, поскольку оно не поощряет ее искать. Летом с начала этих выплат на службе зарегистрировались около 30 тыс. новых безработных. 

На минувшей неделе Служба занятости сообщила, что в прошлом месяце на рынок труда вернулось рекордно большое количество людей – 28,1 тыс. Невзирая на это, в сентябре количество безработных все еще росло, рост составил 36,9 тыс.

По этой причине уровень зарегистрированной безработицы вырос на 0,4 пункта до 14,1%. На 1 октября в стране было 243,3 тыс. безработных.

Так, в Вильнюсском округе с начала пандемии коронавируса работает больше людей, чем до объявления карантина, сообщает пресс-служба аналитической компании Scorify.

Согласно данным аналитиков, количество сотрудников в литовских компаниях уже всего на 0,72 процента ниже, чем до карантина, – в сентябре произошел самый быстрый рост с начала пандемии.

Самый большой разрыв по численности работников по сравнению с мартом сохраняется в Утянском (-2,3 процента) и Панявежском (-1,96) округах.

Информация «ЛК», BNS 

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