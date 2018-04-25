Безвизовая территория в Беларуси станет больше

10 ноября, вступает в силу президентский указ о создании объединенной безвизовой зоны «Гродно – Брест».
Данным документом были объединены 2 безвизовые зоны, созданные ранее.
Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1». Срок безвизового пребывания для иностранных граждан также увеличен – до 15 суток.
Помимо этого, безвизовая зона пополнилась пятью районами Гродненской области – Лидским, Волковысским, Щучинским, Берестовицким и Вороновским.
Отмечается, что гродненскую безвизовую зону, созданную чуть более трех лет назад, за это время уже посетили туристы из более чем 60-ти стран мира. Только в этом году приехали более 100 тысяч иностранцев.
Брестская безвизовая зона была создана позже, 1 января прошлого года, но тоже пользуется популярностью у туристов. С начала нынешнего хода ее посетили свыше 26 тыс. иностранцев.024.by
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