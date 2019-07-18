Фото vilnius.lt

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Ученые давно выяснили: для того чтобы сохранить ясность ума на протяжении всей жизни, нужно постоянно развивать свой мозг. Каким образом? Конечно же, один из лучших способов делать это — регулярно и вдумчиво читать. Во-первых, чтение книг увеличивает словарный запас, повышает грамотность, делает нас более уверенными в себе. Чтение помогает общаться с людьми, ведь за счет чтения повышается способность четко, ясно и красиво формулировать свои мысли. А еще чтение даже защищает от болезни Альцгеймера.

Понятно, что о пользе чтения можно рассуждать бесконечно. И как приятно в летнее время посидеть с хорошей книжкой прямо под открытым небом. Где же в нашей стране можно найти библиотеки под открытым небом?

Во многих парках и скверах страны работают бесплатные библиотеки. В столице их можно найти на Лукишкской площади, в Бернардинском саду, а также в сквере на ул. Руднинку; в сквере им. Монюшкос; на площади Шв. Юозапо; на перекрестке ул. Полоцко и Ужупе; на перекрестке ул. Ригос, 15 и Юстинишкю, 62; на ул. Гялвону, 35; на ул. Ково 11-осес, 21 и на ул. Лентваре, 2.

Работают библиотеки под открытым небом и на каунасских пляжах Лампеджю и Панемунес.

В Клайпеде до 20 июля, кроме воскресений и понедельников, на 2-м Мелнрагес пляже работает пляжная библиотека. В ней предлагают не только периодические издания, журналы, газеты, но и издания из специального тематического раздела «Лето с книгой». Библиотека работает в хорошую погоду с 11 до 17 часов.

При ее посещении рекомендуется иметь с собой читательский билет. Кроме того, зарядиться культурой в Клайпеде можно и в торговом центре. Общественная библиотека Евы Симонайтите первой в Литве открыла в местном «Акрополисе» новую автоматизированную систему выдачи книг – книгомат. Для того чтобы выбрать книгу для чтения, достаточно сканировать в специальном сканере книгомата свой читательский билет и выбрать издание из того ассортимента, который будет предложен. Читайте на здоровье!

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ