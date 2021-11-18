Билл Гейтс назвал сроки завершения пандемии

Смертность от коронавируса и общий уровень инфицирования могут достичь средних показателей сезонного гриппа к середине 2022 года. Это при условии, если не появятся новые более опасные COVID-штаммы. Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, пишет ТАСС.

«На фоне выработки естественного иммунитета, вакцинации, появлении новых препаратов уровень смертности и заболеваемости должен резко пойти вниз», — сказал он на Новом экономическом форуме, проходящем в Сингапуре.

Гейтс предполагает, что «при отсутствии новых штаммов к середине будущего года эти показатели могут достичь сезонных данных по гриппу».

Также миллиардер считает, что в 2022 году проблем с поставками COVID-вакцин уже не будет.