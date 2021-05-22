Билл Гейтс назвал три величайшие достижения человечества

Вторым по значимости, считает экс-глава Microsoft, является изобретение микропроцессора.

«Вас определенно не удивит то, что я являюсь большим фанатом микропроцессора, который в конечном итоге сделал возможным персональный компьютер, привел к революции в информатике и запустил в ход впечатляющую волну инноваций за последние 50 лет», — объяснил он.

Еще одним важнейшим открытием Гейтс назвал зеленую революцию — комплекс изменений в сельском хозяйстве в 1940-1970-х годах, который привел к значительному увеличению объема мировой сельхозпродукции, — отметив исследования агронома и селекционера Нормана Борлоуга.

«До этого нельзя было себе представить, как можно произвести достаточно продуктов питания для всего мирового населения. Работы Борлоуга спасли от голодной смерти, по разным оценкам, более миллиарда человек», — подчеркнул Гейтс.

Ранее Билл Гейтс заявил, что для полной защиты от коронавируса может потребоваться третья доза вакцины, которая будет содержать препарат, модифицированный с учетом мутаций вируса.