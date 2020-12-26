Билл Гейтс сделал прогноз по пандемии на 2021 год

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс подвел итоги уходящего года. По его словам, несмотря на тяжелую ситуацию с коронавирусом, нельзя не отметить небывалые темпы научного прогресса, благодаря которому жизнь постепенно войдет в привычное русло. Подробнее о том, какие прогнозы на будущее дал миллиардер, в этом материале.

Миллиардер Билл Гейтс в своем официальном блоге назвал уходящий год «ужасным» и поделился взглядами на будущее.

«Это был ужасный год. Пандемия COVID-19 унесла более 1,6 млн человеческих жизней, и более 75 млн болеют сейчас. Миллионы людей остались без работы и не могут погасить свои счета, а более миллиарда детей упускают важнейшие школьные годы», — такими словами Билл Гейтс описывает 2020 год.

В этом году миллиардер многократно появлялся в медиапространстве как защитник науки, который активно призывал человечество адекватно относиться к коронавирусу и ответственно подходить к мерам защиты. Некоторые СМИ шутят, что Гейтс мог похвастаться такой же медийностью лишь в те годы, когда Microsoft представил миру операционную систему Windows.

«В этом году я провел большую часть своего времени, работая с коллегами над способами тестирования, лечения и профилактики COVID-19. Когда я думаю о темпах научного прогресса в 2020 году, то поражаюсь. Люди никогда не достигали большего прогресса в борьбе с любой болезнью за год. Обычно создание вакцины может занять до десяти лет. Но на этот раз сразу несколько вакцин были созданы менее чем за год», — отмечает Гейтс.

По словам сооснователя Microsoft, человечеству еще рано расслабляться, ведь, по прогнозам компьютерных моделей, пандемия может усилиться в ближайшие несколько месяцев.

Более того, нужно больше узнать о новом штамме вируса, обнаруженном совсем недавно в Великобритании, который, по некоторым данным, имеет большую заразность.

Однако следующий год, по версии Гейтса, будет более позитивным — во многом благодаря проведенной работе по разработке вакцин.

«Весной 2021 года вакцины и методы лечения, о которых вы читали в новостях, начнут достигать глобальных масштабов воздействия. Хотя по-прежнему необходимо будет соблюдать некоторые ограничения, например, запрет на массовые собрания, число случаев заболевания и смертей начнет значительно снижаться, и жизнь будет намного больше походить на нормальную, чем сейчас», — прогнозирует миллиардер.

Между тем Гейтс опасается, что многие люди откажутся от вакцинирования, и это может усложнить и отсрочить победу над коронавирусом.

«Некоторые люди в принципе боятся вакцин. Другие могут беспокоиться, что вакцины от COVID-19 могут быть менее безопасными, чем, скажем, прививка от гриппа. Не помогает и то, что существуют ложные теории заговора о вакцинах, в том числе и те, которые касаются меня», — пишет Гейтс.