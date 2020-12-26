  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Медучреждения ждут добровольцев

Подробнее...
default image
В знак благодарности: французское гражданство — за помощь во время пандемии

Подробнее...
default image
Умные технологии – лекарство от одиночества

Подробнее...
default image
В Италии с правительством судятся родственники 500 умерших от коронавируса

Подробнее...
default image
Билл Гейтс сделал прогноз по пандемии на 2021 год

Подробнее...
default image
Цена политических обещаний

Подробнее...
default image
Кого пандемия сделала миллиардерами?

Подробнее...
default image
Рождество в год пандемии

Подробнее...
default image
ЕК: сделку по Brexit не успеют ратифицировать

Подробнее...
default image
Влияние пандемии на доходы

Подробнее...
default image
Новый штамм коронавируса обнаружили в Германии и Швейцарии

Подробнее...
default image
Храмы Литвы останавливают службы с прихожанами

Подробнее...
default image
Словения в 2021 году станет главным гастрономическим регионом Европы

Подробнее...
default image
ФБР расследует нарушения в банках Балтии

Подробнее...
default image
В Австрии открывается горнолыжный сезон

Подробнее...
default image
Продлена бесплатная выдача таблеток йода

Подробнее...
default image
Не время экономить

Подробнее...
default image
Пророк Даниил и его книга

Подробнее...
default image
Краб

Подробнее...
default image
В Европе вновь запустят международные ночные поезда

Подробнее...
default image
С 27 декабря в Израиле будет введен жесткий карантин

Подробнее...
default image
Рыбалка в период карантина

Подробнее...
default image
В Великобритании открыли новый минерал

Подробнее...
default image
Об изменениях в программе переселения

Подробнее...
default image
Нидерланды ужесточают правила въезда в страну

Подробнее...
default image
Глава МИД: Во внешней политике не будет скачков

Подробнее...
default image
Рождество в условиях пандемии

Подробнее...
default image
От программы - к конкретным делам

Подробнее...
default image
ЕС начал получать первые партии COVID-вакцин

Подробнее...
default image
Лидер Шотландии о сделке после Brexit: Нам нужна независимость

Подробнее...
default image
Через 400 лет: церковь в Германии извинилась за уничтожение "ведьм"

Подробнее...
default image
Удручающая статистика

Подробнее...
default image
Рождественское поздравление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и госпожи Дианы Науседене

Подробнее...
default image
Полиция возобновит контроль на дорогах, Кабмин скорректирует ограничения передвижения

Подробнее...
default image
В праздники синоптики обещают мокрый снег, гололед, на второй день Рождества - снег

Подробнее...
default image
Сейм разрешил применять для электронных СМИ тариф НДС в 5%

Подробнее...
default image
Сейм: максимальная субсидия за простои с января – 1,5 ММЗ

Подробнее...
default image
В Испании поставят на учёт отказавшихся от вакцины

Подробнее...
default image
Озвучен прогноз метеорологов на 2021 год

Подробнее...
default image
В США обнаружено произведение К. Варнялиса, почти 50 лет считавшееся пропавшим

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Билл Гейтс сделал прогноз по пандемии на 2021 год

Photo by GregRubenstein2 on Foter.com / CC BY

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс подвел итоги уходящего года. По его словам, несмотря на тяжелую ситуацию с коронавирусом, нельзя не отметить небывалые темпы научного прогресса, благодаря которому жизнь постепенно войдет в привычное русло. Подробнее о том, какие прогнозы на будущее дал миллиардер, в этом материале.

Миллиардер Билл Гейтс в своем официальном блоге назвал уходящий год «ужасным» и поделился взглядами на будущее.

«Это был ужасный год. Пандемия COVID-19 унесла более 1,6 млн человеческих жизней, и более 75 млн болеют сейчас. Миллионы людей остались без работы и не могут погасить свои счета, а более миллиарда детей упускают важнейшие школьные годы», — такими словами Билл Гейтс описывает 2020 год.

В этом году миллиардер многократно появлялся в медиапространстве как защитник науки, который активно призывал человечество адекватно относиться к коронавирусу и ответственно подходить к мерам защиты. Некоторые СМИ шутят, что Гейтс мог похвастаться такой же медийностью лишь в те годы, когда Microsoft представил миру операционную систему Windows.

«В этом году я провел большую часть своего времени, работая с коллегами над способами тестирования, лечения и профилактики COVID-19. Когда я думаю о темпах научного прогресса в 2020 году, то поражаюсь. Люди никогда не достигали большего прогресса в борьбе с любой болезнью за год. Обычно создание вакцины может занять до десяти лет. Но на этот раз сразу несколько вакцин были созданы менее чем за год», — отмечает Гейтс.

По словам сооснователя Microsoft, человечеству еще рано расслабляться, ведь, по прогнозам компьютерных моделей, пандемия может усилиться в ближайшие несколько месяцев.

Более того, нужно больше узнать о новом штамме вируса, обнаруженном совсем недавно в Великобритании, который, по некоторым данным, имеет большую заразность.

Однако следующий год, по версии Гейтса, будет более позитивным — во многом благодаря проведенной работе по разработке вакцин.

«Весной 2021 года вакцины и методы лечения, о которых вы читали в новостях, начнут достигать глобальных масштабов воздействия. Хотя по-прежнему необходимо будет соблюдать некоторые ограничения, например, запрет на массовые собрания, число случаев заболевания и смертей начнет значительно снижаться, и жизнь будет намного больше походить на нормальную, чем сейчас», — прогнозирует миллиардер.

Между тем Гейтс опасается, что многие люди откажутся от вакцинирования, и это может усложнить и отсрочить победу над коронавирусом.

«Некоторые люди в принципе боятся вакцин. Другие могут беспокоиться, что вакцины от COVID-19 могут быть менее безопасными, чем, скажем, прививка от гриппа. Не помогает и то, что существуют ложные теории заговора о вакцинах, в том числе и те, которые касаются меня», — пишет Гейтс.

freecity.lv

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.