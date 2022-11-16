Билотайте: чрезвычайное положение должно быть продлено

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте считает, что чрезвычайное положение в Литве необходимо продлить.

«С учетом происходящего, мы как Министерство внутренних дел действительно видим повод для продления чрезвычайного положения, срок действия которого, как известно, заканчивается 15 декабря», — заявила министр журналистам после межведомственного совещания по вопросам безопасности в регионе после ракетных ударов по Украине и Польше, состоявшегося в среду.

Чрезвычайное положение было в Литве введено 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, и уже дважды продлевалось.

После его последнего продления в сентябре были предусмотрены ограничения на въезд граждан России в страну, причем действие ЧП было введено не на всей территории страны, а на границе с Россией и Беларусью и в пограничных пунктах пропуска.

По словам Билотайте, вместе с предложением продлить действие этого режима будут выдвинуты дополнительные меры, но министр их не назвала.

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