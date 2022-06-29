BioNTech и Pfizer сообщили об успешных испытаниях новых вакцин от «омикрона»

Эффективность обоих препаратов изучили в ходе клинических испытаний с участием 1234 человек в возрасте от 56 лет. Обе вакцины показали «значительно более высокий иммунный ответ» на подвариант «омикрона» BA.1 по сравнению с нынешним препаратом. При использовании дозы моновалентной вакцины в 30 мкг количество нейтрализующих антител через месяц после введения вырастало в 13,5 раза, при дозе в 60 мкг — в 19,6 раза. Бивалентная вакцина привела к росту антител в 9,1 и 10,9 раза соответственно.

В случае с новыми подвариантами «омикрона» BA.4 и BA.5 препараты также оказались эффективными, но примерно в три раза меньше, чем при борьбе с первоначальным «омикроном», указали в BioNTech. Обе компании сообщили, что в ближайшие недели соберут больше данных об эффективности против этих подвариантов.

Подварианты BA.4 и BA.5 вызвали рост заражений в Европе

В начале июня немецкий Институт имени Роберта Коха (RKI) сообщил об увеличении случаев заражения новой мутацией «омикрона» BA.5. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала его «поводом для беспокойства».

RKI ожидает, что BA.5 и другие подварианты «омикрона» будут продолжать быстро распространяться, поскольку они более заразны. Например, в Португалии, которая с середины мая борется с ростом заражений, на BA.5 приходится 90 процентов выявленных случаев.

С середины июня быстро увеличивается число инфицированных и во Франции. «Кривая эпидемии во Франции имеет экспоненциальный характер», — предупредил эпидемиолог и глава Института глобального здравоохранения при Медицинской школе Женевского университета Антуан Флао. По его словам, новую волну вызовут подварианты «омикрона» BA.4 и BA.5.

Власти Германии, где недельный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вновь превышает 400, объяснили рост в том числе отменой защитных мер. «Это не тот случай, когда мы можем беззаботно и без контрмер противостоять этой летней волне», — заявил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах.