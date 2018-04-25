default image
Просьбу о восстановлении испанского гражданства подали 127 тысяч потомков изгнанных евреев

Подробнее...
default image
В. Пранцкетис призывает правящих внести проект о его увольнении

Подробнее...
default image
С. Сквернялис защищает диалог с Беларусью

Подробнее...
default image
Путин заявил о доверительных отношениях с Трампом

Подробнее...
default image
Президент Латвии Э.Левитс посетит Вильнюс

Подробнее...
default image
Всемирный экономический форум назвал главные риски для ведения бизнеса во всем мире

Подробнее...
default image
В.Шапока: налог на банковские активы всё ещё в стадии обсуждения

Подробнее...
default image
Джонсон сделает последнее предложение ЕС по Brexit

Подробнее...
default image
Р.Карбаускис: с налога на активы банков можно собрать лишь 40 млн евро

Подробнее...
default image
Д.Грибаускайте: давление на спикера - "фиеста политической ничтожности"

Подробнее...
default image
Северная Корея и США возобновят переговоры

Подробнее...
default image
Министр иностранных дел Л.Линкявичюс направляется в Минск

Подробнее...
default image
Сотрудники полиции отмечают праздник "День Ангелов Хранителей"

Подробнее...
default image
Турция готова к проведению операции в Сирии

Подробнее...
default image
В.Пранцкетис отбывает с визитом в Армению

Подробнее...
default image
Р.Тамашунене: старт БелАЭС может состояться немного позже

Подробнее...
default image
Контактная группа подписала "формулу Штайнмайера" и договорилась об отводе сил в Донбассе

Подробнее...
default image
Министр транспорта Литвы Я.Наркевич посетил Беларусь

Подробнее...
default image
Во время "Островецких учений" СМС получили 70% жителей, сработали 67 сирен из 70

Подробнее...
default image
В Германии на месте концлагеря Бухенвальд начался поиск нацистских тоннелей с сокровищами

Подробнее...
Информационные технологии,Фото дня

Bitė Lietuva представила новую технологию eSIM

  • Фото BFL/Ирмантас Гялунас
  • Пранас Куйсис исп. директор Bitė/Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Исполнительный директор Bitė Пранас Куйсис представил новую технологию — eSIM. Она позволит клиентам Bite хотя бы ненадолго оставить свои смартфоны дома, но при этом оставаться на связи.

реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!