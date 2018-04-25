Bitė Lietuva представила новую технологию eSIM

Исполнительный директор Bitė Пранас Куйсис представил новую технологию — eSIM. Она позволит клиентам Bite хотя бы ненадолго оставить свои смартфоны дома, но при этом оставаться на связи.
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