Bite приобрела Mezon, но Telia не складывает оружие

Литовская телекоммуникационная компания Bite завершила вызывавшую много споров сделку по приобретению бизнеса Литовского центра радио- и телевещания (Телецентр, Lietuvos radijo ir televizijos centras) под маркой Mezon.

Однако основной противник сделки — компания Telia, не согласная этой передачей бизнеса, не складывает оружие и обещает продолжать правовую борьбу.

О формально завершенной сделке на сумму более 20 млн евро Bite сообщила в среду. Последнее необходимое решение на сделку компания получила в конце ноября.

«Сделка важна, поскольку с рынка, на котором множество лет успешно конкурируют частные игроки, уходит государственный игрок, а за продаваемый бизнес бюджет страны получает максимально высокую цену», – отмечается в пресс-релизе Bite.

После завершения сделки, в руки Bite перешло не только 100 тыс. клиентов торгового знака Mezon, но и частоты, используемые Телецентром для этой услуги.

Совет по конкуренции одобрил сделку с определенными оговорками – Bite не уступит доступ к услугам Mezon на частотах 2,3 Гц и 2,6 Гц компании Centuria, которая является совместной с Tele2, и которая учреждена для внедрения сети 5G.

По информации Bite, сделка будет выгодна пользователям фиксированного интернета, поскольку приобретя Mezon, Bite намерена конкурировать с доминирующей на этом рынке компанией Telia.

Однако Telia обжаловала сделку в суде. В середине декабря Вильнюсский окружной административный суд отказался рассматривать иск, но решение было обжаловано в Главном административном суде Литвы.

Telia подчеркивает, что две из передаваемых 16 радиочастот, которые входят в сделку Mezon, были отданы шесть лет назад Телецентру без конкуренции. Telia утверждает, что эти частоты должны быть выставлены на аукцион, чтобы за них могли побороться все операторы, либо что Bite должна уступить часть своих частот.

В прошлом году Телецентр заработал 659 тыс. евро чистой прибыли и получил 20,719 млн евро доходов. Более половины доходов (11,3 млн евро) Телецентр получил от услуг, развиваемых под торговой маркой Mezon, однако в отчете не указывается, является ли этот бизнес прибыльным.