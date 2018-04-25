В Литве ведется битва за государственный бюджет

Фото BFL/Гядиминаса Савицкиса

В подготовленных литовским правительством проектах бюджета 2020 года намечается значительная сумма доходов от лучшего администрирования налогов, обоснованность которой сомнительна, поэтому баланс сектора власти может быть хуже, чем планируется, в связи с чем возникают серьезные сомнения в том, что проекты соответствуют правилам фискальной дисциплины, утверждает Банк Литвы (БЛ, Центробанк), сообщает BNS.

Президент Гитанас Науседа заявил, что не подпишет закон о бюджете, если он будет противоречить конституционным положениям о фискальной дисциплине.

«Одна красная линия совершенно очевидна. Если это будет противоречить нашему закону о фискальной дисциплине, который является конституционным, я никак не смогу его подписать», – сказал президент журналистам на военном полигоне в Пабраде.

Глава государства сообщил, что пока не хочет оценивать отдельные проекты законов о налогах, поскольку процесс в парламенте идет хаотично, однако вновь критиковал инициативы введения налоговых изменений вместе с новым бюджетом без более длительного переходного периода.

«Есть много хаоса, но он должен завершиться в ближайшее время, поскольку мы должны принять бюджет. Когда будет окончательный проект бюджета, тогда и поговорим», – сказал Г. Науседа.

Между тем Европейская комиссия (ЕК) оценила проект бюджета и на основе своих прогнозов заявила, что Литва соблюдает правила фискальной дисциплины, изложенные в Пакте о стабильности и росте, сообщило Министерство финансов страны.

«Литва уже третий год подряд получает положительную оценку от Европейской комиссии. Последняя считает, что проект бюджета на следующий год соответствует правилам фискальной дисциплины, применимой ко всем странам еврозоны», — сказал министр финансов Вилюс Шапока.

ЕК для Литвы в следующем году прогнозирует сбалансированный государственный сектор, в то время как Министерство финансов (МФ) прогнозирует профицит в размере 0,2% ВВП. Дефицит сектора государственного управления, по оценкам ЕС, снизится до 0,9% ВВП, в то время как Минфин оценивает этот показатель в 0,8% ВВП. Госдолг, по данным ЕС, составит 35,1% ВВП, Минфин представляет аналогичные расчеты.

Из 19 стран зоны евро только 9 (Германия, Ирландия, Греция, Кипр, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды и Австрия) получили такой положительный рейтинг.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ