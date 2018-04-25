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TOP,Бизнес,Здравоохранение,Новости

Бизнес готов выпускать дезинфицирующую жидкость. Минздрав ускорит выдачу разрешений

Фото pixabay.com

В связи с тем, что в Литве из-за угрозы коронавируса началась нехватка дезинфицирующей жидкости для рук, предприниматели говорят, что готовы её выпускать, а Министерство здравоохранения обещает ускорить выдачу разрешений на её выпуск. Во вторник Минздрав намерен представить и формулу компонентов жидкости.

«Нужно объяснить формулу этих жидкостей и согласовать её с бизнесом, потому что этиловый спирт – лишь одна из составляющих. Мы сделаем это максимально скоро и максимально ускорим процессы выдачи разрешений»,  – сказал журналистам в понедельник министр здравоохранения Аурелиюс Вярига после встречи с представителями трёх предприятий.

По его словам, во вторник должна быть известна и формула жидкости, и то, сколько её могли бы выпускать предприятия.

А. Вярига сказал, что только медицинским и образовательным учреждениям в месяц нужно около 200 тонн такой жидкости, а для всего общества нужно в несколько раз больше. По словам министра, в медучреждениях недостатка в жидкости нет, однако купить её в других местах невозможно.

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Директор одной из крупнейших в Литве компаний по производству косметических средств Biok laboratorija Ромуалда Страгене сказала, что потребность в дезинфицирующих жидкостях на рынке огромна, предприятие завалено заказами, однако нужно ускорить выдачу разрешений.

Глава контролируемого концерном MG Baltic крупнейшего в Литве производителя крепких алкогольных напитков MV Group Production Альгирдас Чибурис сказал, что предприятие не выпускает дезинфицирующую жидкость, однако в случае необходимости может приспособить для этого несколько производственных линий.

Глава предприятия Vilniaus degtine Рокас Митузас также заверил, что предприятие может выпускать дезинфектанта столько , сколько потребуется.

В Литве пока выявлен один случай коронавируса – в минувшую пятницу он диагностирован у жительницы Шяуляй, которая вернулась из Италии.

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