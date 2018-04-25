Бизнес готов выпускать дезинфицирующую жидкость. Минздрав ускорит выдачу разрешений

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В связи с тем, что в Литве из-за угрозы коронавируса началась нехватка дезинфицирующей жидкости для рук, предприниматели говорят, что готовы её выпускать, а Министерство здравоохранения обещает ускорить выдачу разрешений на её выпуск. Во вторник Минздрав намерен представить и формулу компонентов жидкости.

«Нужно объяснить формулу этих жидкостей и согласовать её с бизнесом, потому что этиловый спирт – лишь одна из составляющих. Мы сделаем это максимально скоро и максимально ускорим процессы выдачи разрешений», – сказал журналистам в понедельник министр здравоохранения Аурелиюс Вярига после встречи с представителями трёх предприятий.

По его словам, во вторник должна быть известна и формула жидкости, и то, сколько её могли бы выпускать предприятия.

А. Вярига сказал, что только медицинским и образовательным учреждениям в месяц нужно около 200 тонн такой жидкости, а для всего общества нужно в несколько раз больше. По словам министра, в медучреждениях недостатка в жидкости нет, однако купить её в других местах невозможно.