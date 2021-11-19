Бизнес и санкции

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Применяемые Евросоюзом санкции и напряжение между Вильнюсом и Минском пока не оказали большого влияния на торговые отношения стран, заявил экономист Тадас Повилаускас. Между тем глава Конфедерации промышленников Литвы Ричардас Сартатавичюс считает, что в ближайшее время, когда вступят в силу и санкции США в отношении Беларуси, ситуация изменится.

По данным Департамента статистики Литвы, в сентябре стоимость импортированных из Беларуси товаров была на 38% больше, чем год назад. Между тем совокупный импорт страны в сентябре вырос на 32%.

Экономист банка SEB Т. Повилаускас утверждает, что, если исключить стоимость импортируемой электроэнергии, рост импорта в сентябре составил 24%, а стоимость ввезенных товаров выросла более чем на 20%. По его словам, даже с учетом этого вряд ли можно утверждать, что Литва значительно сократила импорт из Беларуси.

«Мы следим за тем, реагирует ли бизнес на то, что вызовов и проблем с Беларусью может стать больше. И мы, и другие банки подсчитывали эти риски, вероятно, с августа прошлого года, после президентских выборов, и наблюдали за изменением деловых отношений. Данные показывают, что бизнес не очень реагирует. Почему? Это, наверное, традиционно: то, что не запрещено, разрешено», — сказал BNS Т. Повилаускас.

Он обратил внимание на то, что импорт белорусской древесины в сентябре упал: импорт щепы хвойных пород упал на 43% (из расчета в тоннах), гранул – на 41%, хвойных досок – на 37%. Это произошло из-за экспортных пошлин, введенных Беларусью.

Т. Повилаускас отмечает, что литовский экспорт в Беларусь в сентябре был на 22,3% выше, чем год назад, но большая часть составила реэкспорт. Экспорт только товаров литовского происхождения снизился на 4,6%.

По словам экономиста, похожая ситуация сохранится и в будущем, но компании, особенно крупные, готовы делать «домашнюю работу» и в случае потери связей переключатся на поставки из других стран.

Между тем глава Конфедерации промышленников Литвы Ричардас Сартатавичюс заявил, что компании ощущают напряженную ситуацию и ищут альтернативы. По его словам, в ближайшее время объемы импорта сократятся в связи с вступлением в силу санкций на удобрения.

«У наших компаний проблемы с Беларусью в разных плоскостях. Они еще раньше начали испытывать проблемы, например, с пересмотром действующих контрактов. Возможно, еще не все европейские санкции в отношении Беларуси действуют в полную силу. Это также может влиять на рост импорта», — сказал Р. Сартатавичюс.

«Я думаю, что эти цифры сильно изменятся через месяц или два, когда составы с удобрениями вообще перестанут перемещаться через Литву», — сказал он.

С 8 декабря больше нельзя будет транспортировать через Литву продукцию «Беларуськалия», одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений. После этого вступят в силу санкции, объявленные Беларуси со стороны США в августе.

На удобрения, на которые распространяются санкции, приходится примерно треть грузов литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai и Клайпедского морского порта. Их годовой поток составляет около 11 млн тонн.

Санкции на экспорт белорусских удобрений также были введены Европейским союзом в июне, но в действительности они покрывают лишь около 20% удобрений, следующих через Литву, и касаются только договоров, заключенных после 25 июня этого года.

Информация «ЛК», BNS