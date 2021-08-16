Бизнес может начать работу с паспортом возможностей, но у столика – только по двое

С понедельника в кафе, работающих без «паспорта возможностей», у столика могут сидеть только двое или члены одной семьи, а на улице — не более пяти или члены одной семьи. Только во время еды можно быть без масок.

Число лиц с «паспортом возможностей» у столика не ограничено, расстояние в два метра и маски рекомендуются.

В местах торговли и оказания услуг без «паспорта возможностей» маски будут обязательными, также остаются требования к вентиляции, дезинфекции, расстоянию. С «паспортом возможностей» — работа ведется свободно.

Мероприятия без «паспорта возможностей» в закрытых помещениях — только в масках, люди должны быть разделены на сектора не более 500 человек, чтобы потоки не смешивались. Зрители должны сидеть, зал должен быть заполнен на больше, чем на 75%.

С «паспортом возможностей» как на открытом воздухе, так и внутри количество зрителей не ограничено, а если их меньше 500, то можно есть во время мероприятия.