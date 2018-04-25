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TOP,Бизнес,Экономика

Бизнес опасается нового карантина

Фото pixabay.com

В связи с ростом числа заболеваний коронавирусом в Литве часть компаний начинает опасаться повторения объявленного весной карантина, сообщил портал lrt.l, ссылаясь на представителей бизнеса.

Президент Литовской конфедерации бизнеса (ЛКБ) Андрюс Романовскис утверждает, что бизнес  ждет от властей ясности по поводу мер, которые примет государство, чтобы можно было заранее намечать действия и избежать паники. 

«Многие компании и ассоциации спрашивали, будет ли карантин, есть ли уже определенные даты. Я понимаю, что строгих карантинных мер не будет, но дополнительные меры защиты — маски, соблюдение дистанции, скорее всего, будут введены,  думаю, что все это понимают», – сказал А. Романовскис.

По его словам, если будет вторая волна коронавируса и придется ограничивать деятельность, бизнес вновь будет надеяться на финансовую помощь государства.

Глава по вопросам коммуникации сети супермаркетов Iki Вайда Будрене  сказала, что торговая сеть находится на высоком уровне готовности в течение всего периода пандемии, поэтому и сейчас, с ростом числа заражений, нельзя расслабляться. По ее словам, бизнес всегда переживает по поводу решений, на подготовку к которым дается мало времени. 

По словам главы по связям с общественностью другой торговой сети — Rimi Lietuva Ренаты Кершене, компания надеется, что решения, принимаемые властями, будут рациональными, а информация о них будет предоставляться заблаговременно, чтобы можно было к ним подготовиться. 

Представители банков в интервью порталу сказали, что кредитные учреждения не опасаются второй волны, а часть работников и после карантина не вернулась работать в офис.

Информация литовских СМИ     

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