Бизнес предлагает латать бюджетные дыры привлечением новых инвесторов

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Правящие предлагают ввести в Литве со следующего года новые налоги, а представители бизнеса говорят, что бюджетные доходы нужно искать не только с помощью налогов, а привлекая инвесторов.

По словам председателя правления Investuotoju forumas («Форума инвесторов»), руководящего партнера адвокатской конторы Valiunas Ellex Роландаса Валюнаса, привлекая новые инвестиции, нужно решать проблемы миграции.

«Очевидно, что работников сильно не хватает, как в производственной, так и в интеллектуальной сфере (…), консервативная позиция политиков и общества в вопросе о миграции ведет к тому, что содержать пенсионеров, детей с налогов становится все труднее, и тогда мы бросаем такие предложения, как повышение налогов», – сказал В. Валюнас после встречи с президентом Гитанасом Науседой.

«Повышение налогов, на мой взгляд – вещь нехорошая. Это в принципе ведет государство к несоответствию определенным критериям для инвесторов», – сказал он.

По его словам, налогов можно собирать больше, если привлечь в Литву еще несколько крупных инвесторов.

«Мой любимый пример – центр услуг Danske Bank. В нем с зарплат работников в год собирается 44,5 млн евро. Нам просто нужны две такие инвестиции, как центр услуг Danske Bank, чтобы у нас было около 100 млн евро дополнительных доходов в год», – сказал Р. Валюнас.

При обсуждении бюджета следующего года рассматривается возможность ввести со следующего года вызвавшие широкие дискуссии налоги на активы банков, оборот крупных торговых сетей, неэкологичные автомобили.