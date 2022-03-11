БЛ дополнительно оценит акционеров и руководителей связанных с Россией финпредприятий

Банк Литвы (БЛ, центробанк) дополнительно оценит акционеров и руководителей литовских финансовых предприятий, у которых есть связи с Россией, а также компании, которые просят новых лицензий.
К таким мерам БЛ прибегнет с целью не позволить связанным с Россией финансовым предприятиям обходить введенные странами Запада санкции, сообщил центробанк.
Как сообщает БЛ, сейчас он осуществляет надзор за 688 финансовыми предприятиями, среди которых нет российских государственных банков, одно платежное учреждение контролируют граждане России, есть и несколько предприятий, дольщиками в которых являются граждане России.
Центробанк предупредил финпредприятия страны, что могут быть попытки предложить им присоединиться к аналогичным SWIFT системам, которые использует Россия. Как отмечает БЛ, если такие случаи будут иметь место, мириться с ними нельзя.
Как утверждает банк, наиболее серьезные вероятные угрозы — операции с наличными деньгами и криптовалютами, поэтому БЛ призвал не предоставлять услуги субъектам, связанным с криптовалютами, если нет возможности выяснить, кто является выгодоприобретателем.
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