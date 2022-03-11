БЛ дополнительно оценит акционеров и руководителей связанных с Россией финпредприятий

Как сообщает БЛ, сейчас он осуществляет надзор за 688 финансовыми предприятиями, среди которых нет российских государственных банков, одно платежное учреждение контролируют граждане России, есть и несколько предприятий, дольщиками в которых являются граждане России.

Центробанк предупредил финпредприятия страны, что могут быть попытки предложить им присоединиться к аналогичным SWIFT системам, которые использует Россия. Как отмечает БЛ, если такие случаи будут иметь место, мириться с ними нельзя.

Как утверждает банк, наиболее серьезные вероятные угрозы — операции с наличными деньгами и криптовалютами, поэтому БЛ призвал не предоставлять услуги субъектам, связанным с криптовалютами, если нет возможности выяснить, кто является выгодоприобретателем.

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