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TOP,Бизнес,Новости,Экономика

Blackstone завершила сделку по покупке Luminor стоимостью 1 млрд евро

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Американская инвестиционная компания Blackstone завершила сделку по приобретению 60% акций действующего в странах Балтии банка Luminor стоимостью 1 млрд евро.

После утверждения сделки всеми надзорными учреждениями главным акционером Luminor стал консорциум во главе с Blackstone, в состав которого входят инвестирующее средства правительства Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) учреждение и другие инвесторы.

«Сотрудничество с руководством банка, банками Nordea и DNB было очень эффективным, поэтому мы с нетерпением ждем дальнейшего этапа деятельности по развитию сильной платформы услуг, которая, мы надеемся, будет способствовать дальнейшему росту экономики в Балтийских странах», – сказал для пресс-релиза руководящий директор Blackstone Надим Эль Габбани.

«Мы и в дальнейшем будем способствовать росту местного бизнеса, кроме того, я вижу все возможности для банка лидировать на рынке как независимому поставщику финансовых услуг», – добавил он.

По словам главы Luminor Эрки Раасуке, Blackstone – идеальный партнер Luminor в проведении в жизнь одной из наиболее серьезных корпоративных реорганизаций в странах Балтии.

«Они накопили большой опыт по изменению предприятий, у них имеется твердый финансовый стержень и мировая сеть талантов. Все это поможет Luminor расти как крупнейшему независимому банку региона. Банку, который будет способствовать устойчивому росту Балтийских стран, беря на себя долгосрочные обязательства перед бизнесом и населением», – сказал для пресс-релиза Э. Раасуке.

Сообщалось, что при реализации сделки Blackstone и учреждение инвестирования Абу-Даби (ADIA), действующие совместно через зарегистрированную на принадлежащем Великобритании острове Джерси компанию Braavos Bidco Limited, приобретут 60,1% акций вновь учреждаемого предприятия Luminor Holding, которое будет осуществлять управление банком Luminor и предприятиями его группы.

По 19,95% акций Luminor Holding достанется бывшим акционерам Luminor – банкам Северных стран Nordea и DNB, которые будет управлять ими через предприятия Nordea Baltic и DNB Baltic Invest.

После сделки банки Nordea и DNB продолжают участвовать в управлении банком, предоставляя долгосрочное финансирование, экспертную помощь, у них также есть свои представители в наблюдательном совете Luminor. Blackstone достигла соглашения приобрести остальные 20% акций у банка Nordea в течение нескольких ближайших лет.

Банк Luminor был создан в 2017 году посредством объединения деятельности банков Nordea и DNB в странах Балтии. Головной офис банка находится в Эстонии, оттуда осуществляется управление отделениями банка в Литве и Латвии.

BNS
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