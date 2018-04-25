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TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

Благодаря финансируемому государством ЭКО в Литве родились уже 780 малышей

Фото pipxabay.com

За полтора года государственного финансирования искусственного оплодотворения таким образом появились на свет более 780 новорожденных. 

Как сообщает Государственная больничная касса (ГБК), за этот период в 455 семьях появилось по одному малышу, а в 151 – по двойне, в восьми семьях родились тройняшки. 

«С начала компенсации семьям, которые не могли завести детей, было предоставлено услуг, связанных с искусственным оплодотворением почти на 15 тыс. евро. Ими воспользовались более 4,5 тыс. человек 4,5 тыс.  – почти равное число мужчин и женщин», – сообщил старший специалист отдела статистики и анализа ГБК  Лукас Жилинскас.

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По подсчетам ГБК, из Фонда обязательного страхования здоровья на компенсацию различных процедур и лекарств, связанных с лечением бесплодия, за упомянутый период было выделено 4,23 млн евро.

Крупнейшая сумма, оплаченная ГБК за различные процедуры вспомогательных репродуктивных технологий,  составила 17 тыс. евро, самая минимальная всего 38 евро. 

Услуги вспомогательных репродуктивных технологий предоставляются семьям, у которых не получается завести детей, 8 государственных и частных клиник. У частных клиник должны быть необходимые лицензии и договор с больничной кассой. 

Закон о вспомогательных репродуктивных технологиях был принят в сейме в 2019 году, а начал действовать — в позапрошлом. 

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