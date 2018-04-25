Благодаря финансируемому государством ЭКО в Литве родились уже 780 малышей

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За полтора года государственного финансирования искусственного оплодотворения таким образом появились на свет более 780 новорожденных.

Как сообщает Государственная больничная касса (ГБК), за этот период в 455 семьях появилось по одному малышу, а в 151 – по двойне, в восьми семьях родились тройняшки.

«С начала компенсации семьям, которые не могли завести детей, было предоставлено услуг, связанных с искусственным оплодотворением почти на 15 тыс. евро. Ими воспользовались более 4,5 тыс. человек 4,5 тыс. – почти равное число мужчин и женщин», – сообщил старший специалист отдела статистики и анализа ГБК Лукас Жилинскас.