Благотворительный концерт в Риге

Борис сразу же стал участником всевозможных акций и фестивалей в поддержку Украины, а теперь — это его личная акция: 10 июня в Риге — единственный благотворительный концерт Бориса Гребенщикова и его музыкантов в поддержку Украины в странах Восточной Европы.

Сборы от концерта 10 июня (начало в 19.00) в рижском «VEF Kultūras pils» (Rīga, Ropažu iela, 2) будут направлены на помощь украинским беженцам в странах Балтии.

Билеты будут распространяться во всех странах региона, и организаторы — представители Литвы и Латвии сделают все, чтобы все, кому посчастливится попасть на концерт, насладились творчеством любимых всеми БГ и его замечательных музыкантов.

Билеты на единственный благотворительный концерт БГ+ 10 июня в 19.00 в Риге, на сцене ДК «VEF Kultūras pils» (Rīga, Ropažu iela, 2) продаются по интернету в кассах TicketBest.eu.

Информация и размещение рекламы: +371 26 545 999.

Предложения по сотрудничеству: +370 618 01331, +370 645 36403.