Благотворительный концерт в Риге

Объяснять, кто такой Борис Гребенщиков и в чем феномен его Аквариума, никому не надо. В этом году исполнилось 50 лет со старта потрясающего культурологического феномена, который поражает, вдохновляет и радует уже не одно поколение людей, понимающих, ценящих истинное, живое, непредсказуемое.
И именно в настоящий трагический момент, когда каждый стал перед дилеммой выбора, Борис Гребенщиков один из первых подтвердил свой выбор стороны Cвета, смело определил тех, кто источает зло, и призвал поддержать тех, кто борется с Тьмой.
Борис сразу же стал участником всевозможных акций и фестивалей в поддержку Украины, а теперь — это его личная акция: 10 июня в Риге — единственный благотворительный концерт Бориса Гребенщикова и его музыкантов в поддержку Украины в странах Восточной Европы.
Сборы от концерта 10 июня (начало в 19.00) в рижском «VEF Kultūras pils» (Rīga, Ropažu iela, 2) будут направлены на помощь украинским беженцам в странах Балтии.
Билеты будут распространяться во всех странах региона, и организаторы — представители Литвы и Латвии сделают все, чтобы все, кому посчастливится попасть на концерт, насладились творчеством любимых всеми БГ и его замечательных музыкантов.
Билеты на единственный благотворительный концерт БГ+ 10 июня в 19.00 в Риге, на сцене ДК «VEF Kultūras pils» (Rīga, Ropažu iela, 2) продаются по интернету в кассах TicketBest.eu.
Информация и размещение рекламы: +371 26 545 999.
Предложения по сотрудничеству: +370 618 01331, +370 645 36403.