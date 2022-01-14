Благоустройство исторических кладбищ

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

В Вильнюсе насчитывается 17 исторических кладбищ, на которых хранится память о видных деятелях культуры, науки, общественной жизни. В их числе кладбища Расу, Бернардинское, св. апостолов Петра и Павла, а также православное кладбище, староверское, кладбище караимов и татар, иудейское, кладбище евангелистов-реформаторов. Евфросиньевское кладбище в Вильнюсе — один из древнейших и ценных в историко-культурном отношении православных некрополей Литвы.

Площадь исторических кладбищ и число охраняемых объектов Вильнюса значительные, поэтому их благоустройство проводится с учетом финансовых возможностей как муниципалитета, так и государства.

Как сообщает Вильнюсское городское самоуправление, на исторических Бернардинском кладбище и Расу, входящих в Реестр культурного наследия, проведена инвентаризация деревьев и выявлены деревья, представляющие наибольшую опасность для кладбищ и посетителей. Будут удалены увядшие ветки, укреплены кроны около 100 деревьев.

Хотя деревья формируют старинную идентичность кладбища, нужно учитывать и сохранность памятников культуры. В соответствии с проведенными исследованиями некоторые деревья, находящиеся в аварийном состоянии, придется убрать. Комплексные аварийные работы по удалению деревьев были поручены специалистам ЗАО «Экосервис», которые бережно опустят спиленные деревья на землю, защищая могилы и памятники.

По данным отдела охраны культурного наследия Вильнюсского самоуправления, в соответствии с государственной программой охраны наследия уже отреставрирована часовня св. Винсента Паулитиса, построенная в 1811 году на кладбище св. Петра и Павла, также известное как Солнечное (Саулес) кладбище, которое находится неподалеку от костела святых апостолов Петра и Павла в квартале между улицами М. К. Пацо, Милдос и Рудянс. Это кладбище — одно из самых старых кладбищ Вильнюса.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt