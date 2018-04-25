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Виленский Вестник

Благоустройство зон отдыха

Фото vilnius.lt

Пространство активного отдыха и спорта возле Белого моста, созданное муниципалитетом города Вильнюса, в настоящее время является местом интенсивных восстановительных работ.

В начале лета ни рабочие, ни их оборудование не должны остаться здесь – территория должна быть готова к эксплуатации.

«Пространство возле Белого моста – одно из посещаемых мест в период летнего отдыха. Когда работы начались, отдыхающим пришлось искать другие места, но я не сомневаюсь, что горожане вернутся в это пространство, чтобы провести время на лугу у реки и воспользоваться разнообразным и бесплатным комплексом различных видов спорта. Расположенный здесь один из лучших скейтбордов в стране уже был оценен подростками. Поклонники этого вида спорта также ждут улучшения инфраструктуры», – отметил директор администрации Вильнюсского городского самоуправления Повилас Подярскис.

На территории площадью почти 9 гектаров будут расположены девять площадок для пляжного волейбола, три двусторонние баскетбольные площадки, детские игровые площадки, открытая гимнастическая площадка и открытые тренировочные площадки, а также площадки для скейтеров. В настоящее время комплексные подземные инфраструктурные работы в этом районе уже сменяются работами по установке спортивного оборудования, границы территории и контуры пешеходных и велосипедных дорожек становятся более четкими (в этой части террасы набережной будет обновлено около 1,4 км велосипедных и около 3,6 км пешеходных дорожек).

Все спортивные площадки установлены ближе к улице Упес, таким образом вид на реку Нерис будет более открытым для спортсменов. Баскетбольные площадки появятся рядом с первым установленным скейтерским парком, тротуар которого станет более безопасным.

Основная площадка для пляжного волейбола для международных соревнований уже заполнена песком, и в ближайшее время будут установлены металлические конструкции для сидений, которые, как и террасы на баскетбольных площадках, будут покрыты композитным покрытием. В настоящее время завершаются работы по бетонной отделке сетчатой ​​трибуны. Планируется установить туалеты, душевые и кабинки для переодевания в помещениях, установленных под трибуной для тренирующихся здесь членов спортивных организаций и участников соревнований.

Уже начали засаживать территорию деревьями и кустами. Кстати, на территории этой зоны отдыха будет установлены 163 скамейки.

Информация «ЛК», vilnius.lt                  

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