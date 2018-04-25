Благоверная княгиня Анна Кашинская

Один мой знакомый как-то пожаловался: «Ни работы, ни денег, ни квартиры нет. Как жить дальше? Хоть в петлю лезь.» Помочь я ему ни тем, ни другим, ни третьим не мог. Разве подбодрить только. «А вот представь, что у тебя к твоему «букету» еще трое детей и ты беременный двойней». Приятель задумался и немного взбодрился.

Аналогичная ситуация, даже еще более жесткая, преследовала княгиню Анну большую часть ее жизни. Более того, даже после смерти имя ее незаслуженно страдало. Однако все пережитые ею трагедии и несчастья не озлобили ее и не дали поселиться в душе отчаянию. «Ну, какие такие несчастья могут быть у княгини? – спросит кто-то. – Жила себе припеваючи в добротном тереме, детьми мамки-няньки занимались, ела разные вкусности, да от нечего делать жития святых читала, если грамотная была». Давайте посмотрим, насколько прав мой потенциальный оппонент. Кратко перескажу вам, что известно про Анну Кашинскую. И более подробно остановлюсь на ее посмертной судьбе.

Анна была дочерью ростовского князя Дмитрия Борисовича. Родилась около 1280 года. Вышла замуж за тверского князя Михаила. Он получил ярлык на великое княжение по лествичному праву. Это такой порядок престолонаследия на Руси, когда власть переходила от старшего брата к младшему, затем ее наследовали дети старшего и т.д. Но московский князь Юрий Данилович «перекупил» в Орде право великого княжения и напал в 1317 году на Тверь. Михаил дал достойный отпор. Юрий сумел бежать. После этого инцидента хан Узбек вызвал тверского князя в Орду. Хотя муж Анны и отказался от своих прав на престол, он был там жестоко убит. Это было в 1318 году.

А до этого княгиня пережила еще одну смерть – в младенчестве умер их первый ребенок, дочка Феодора. Старший сын Анны и Михаила Дмитрий Грозные Очи встретил в Орде Юрия Московского и убил его. Расправа не заставила себя ждать, ведь Юрий был женат на сестре Узбека. Дмитрия казнили в 1325 году. На следующий год родственник хана Шевкал пришел в Тверь и поселился в княжеском дворце. Сын Анны Александр бежал в Псков, сама же она с младшими сыновьями Константином и Василием скрывалась неизвестно где. Гордые тверяне подняли бунт и выгнали татар со своей земли. В 1237 году мать с сыновьями вернулись домой «и сидели в Твери в великой нищете и убожестве, понеже вся земля Тверская пуста была…»

Теперь настала очередь ехать на суд в Орду старшему сыну. После десятилетнего изгнания Александр Михайлович с сыном Феодором в 1339 году отправляются к хану. И вновь провожает Анна родных людей на верную смерть. А через 7 лет там же, в Орде, умирает третий сын княгини Анны – Константин.

Вероятно, перед этим Анна принимает монашеский постриг. В 1364 году по просьбе единственного оставшегося в живых младшего сына она перебирается в Кашин, который был удельным княжеством Василия. Здесь, в ста пятидесяти километрах от Твери, он строит для матери Успенский монастырь. Немного прожила она в этом городе. 2 октября 1368 года Анна умерла и была похоронена в Успенской церкви.

Шли годы. Постепенно имя ее стали забывать, пока не забыли совсем. Обветшала и Успенская церковь. В ней рухнул помост, под которым оказалась гробница, неизвестно кому принадлежавшая. Случилось это в 1611 году. Практичные богомольцы особого трепета перед ней не испытывали – садились на нее отдохнуть, клали свои шапки и котомки.

В это время в храме служил тяжело больной пономарь Герасим. Анна явилась ему однажды ночью в видении и велела оповестить всех о том, кому принадлежит гроб. После этого Герасим выздоровел. И у гроба начались чудеса исцеления. Больных стали привозить из других городов. Вскоре весть о новой, вернее, хорошо забытой старой угоднице Божьей дошла до царя Алексея Михайловича. 12 июня 1650 года мощи Анны Кашинской были перенесены в Воскресенский собор. Епифаний Славинецкий составил ей службу. Позже был построен новый Успенский собор с приделом в честь благоверной княгини. Мощи ее поместили туда.

В разгар борьбы с расколом на соборе 1666-1667 гг. ей было отказано в почитании. Этот уникальный случай в истории Церкви произошел потому, что рука Анны на мощах была сложена в двоеперстии. Старообрядцы взяли это на вооружение, Анна Кашинская стала их знаменем. Что поделаешь, каких только глупостей человек не совершает в пылу борьбы (это я не про старообрядцев).

Однако в самом Кашине не переставали любить и почитать свою покровительницу. Никакая деканонизация не в силах убить любовь народа и благодатное покровительство самой святой. В 1812 году Анна спасла город от французов. Перед вступлением в брак или на службу, перед постригом, перед началом учебы, принимая важные решения, не говоря уже о бедах, болезнях и скорбях, верующий народ шел молиться к гробу княгини Анны.

Семь раз в течение XIX века кашинцы просили церковные власти восстановить почитание святой. И семь раз им было отказано. Но в 1905 году вышел закон, дававший старообрядцам свободу вероисповедания и гражданские права. Таким образом, устранялись надуманные два с половиной века назад препоны для прославления Анны Кашинской. В мае 1908 года начали уже в который раз собирать сведения о ней и отправили к царю делегацию. Наконец, в ноябре было дано добро.

Торжества были назначены на 12 июня 1909 года. Такого праздника не помнил восьмитысячный Кашин. Собралось отовсюду около 100 тысяч паломников. Были закрыты все лавки и учреждения. Весь день над городом плыл непрерывный колокольный звон. Звонили во всех 25 церквях города. За два дня до этого стали подходить крестные ходы из соседних городов – Клина, Арзамаса, Кимр, Осташкова. После полудня, в тот же день, в собор повели больных, слепых, калек, расслабленных, бесноватых. У гробницы совершались чудеса. Весть о каждом исцелении мгновенно облетала город. Вечером совершили торжественное всенародное бдение в соборе и на площади. Вся площадь была занята народом.

Утром служили Божественную Литургию в Успенском соборе. Архиепископская кафедра стояла у входа в храм, огромный хор пел рядом, и многие находившиеся на площади подпевали. По словам очевидцев, было впечатление, что Успенский собор – алтарь, площадь – наполненный народом храм Божий, без стен, без окон и дверей, покрытый куполом неба. Потом отслужили молебен. Мощи обнесли вокруг храма, после чего гробницу положили в позолоченную раку, где она изначально и стояла.

Преподобная Анна стала единственной из святых жен, чья память совершалась шесть раз в году: 2 (15) октября день кончины; 21 июля (3 августа) обретения мощей в 1649 г.; 12 (25) июня день перенесения мощей из Успенского собора в Воскресенский и вторичное прославление; в неделю Всех Святых; в неделю Всех русских Святых.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви