Блинкен и Лавров отметили важность координации по вопросам двусторонних отношений

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Стокгольме обсудили важность продолжения координации по вопросам двусторонних отношений, в том числе по тем, где у сторон совпадают интересы, включая ядерную программу Ирана. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
«Госсекретарь и министр иностранных дел отметили важность продолжения координации по вопросам двусторонних отношений и тем вопросам, где интересы совпадают, в том числе в том, что касается препятствования получению Ираном ядерного оружия», — подчеркивается в тексте. Встреча глав внешнеполитических ведомств США и РФ состоялась в Стокгольме на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Как отмечает Госдепартамент, Блинкен также заявил, что Вашингтон поддерживает дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Украине.
«Госсекретарь повторил призыв к России отвести войска и вернуться к мирной расстановке сил, а также придерживаться минских соглашений и договоренностей о прекращении огня в Донбассе. Он подчеркнул, что самым лучшим путем вперед является дипломатия в сочетании с полным выполнением Минских соглашений, США желают и готовы поддержать этот процесс, — говорится в документе. — Госсекретарь дал ясно понять, что, если Москва выберет путь эскалации, США и их союзники готовы сделать так, что она понесла значительные издержки».
Главы внешнеполитических ведомств двух стран также «обсудили Кавказ, госсекретарь приветствовал возобновление прямого диалога между правительствами Армении и Азербайджана «.
На встрече шеф американской дипломатии также заявил о приоритетности для США вопроса «скорейшего освобождения» осужденных в РФ американцев Пола Уилана и Тревора Рида.