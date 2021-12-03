Блинкен и Лавров отметили важность координации по вопросам двусторонних отношений

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Стокгольме обсудили важность продолжения координации по вопросам двусторонних отношений, в том числе по тем, где у сторон совпадают интересы, включая ядерную программу Ирана. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Госсекретарь и министр иностранных дел отметили важность продолжения координации по вопросам двусторонних отношений и тем вопросам, где интересы совпадают, в том числе в том, что касается препятствования получению Ираном ядерного оружия», — подчеркивается в тексте. Встреча глав внешнеполитических ведомств США и РФ состоялась в Стокгольме на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Как отмечает Госдепартамент, Блинкен также заявил, что Вашингтон поддерживает дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Украине.