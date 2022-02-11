Блинкен и Лавров планируют провести новый разговор

Фото Пресс-служба МИД РФ

США исходят из того, что госсекретарь Энтони Блинкен скоро проведет разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом заявила в четверг американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телеканалу CNN, передает ТАСС.

На вопрос о перспективах контакта на высшем уровне Томас-Гринфилд отметила, что Вашингтон «держит открытыми двери для связи с российской стороной». «Госсекретарь Блинкен на прошлой неделе говорил с российским министром иностранных дел Лавровым, и мы знаем, что они планируют поговорить вновь», — сказала она. По словам постпреда, США готовы продолжать дипломатические контакты с РФ.

На уточнение, включает ли это переговоры президентов, Томас-Гринфилд ответила: «Мы не отложили это в сторону, но это должно быть при правильных обстоятельствах».

Лавров и Блинкен 1 февраля провели телефонный разговор. Беседа, по оценкам Госдепартамента, получилась профессиональной и достаточно откровенной, по итогам переговоров стороны не согласовали даты нового контакта. Как сообщили в МИД РФ, Лавров призвал США заставить Киев выполнять Минские соглашения вместо нагнетания агрессивной риторики и поставок Украине оружия.