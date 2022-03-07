Блинкен выражает в Вильнюсе поддержку Литве в связи с Тайванем, осуждает Китай за ответ

Хотя политики Литвы и Тайваня утверждают, что представительство предназначено для укрепления экономических связей, Пекин усматривает в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство, особенно что касается названия учреждения.

Эксперты говорят, что на китайском языке название этого представительства звучит как «представительство Тайваня».

В других странах такие представительства работают под названием столицы острова — Тайбэя, так как устоялось международное согласие, что такое название не противоречит политике «единого Китая», не позволяющей трактовать Тайвань как отдельное государство.

После открытия представительства в Вильнюсе Китай понизил уровень дипломатических отношений с Литвой.

Правительство и предприниматели Литвы говорят, что когда выяснилось, как называется представительство, они стали испытывать различные ограничения в торговле с Китаем.

«Пекин ответил на решение Вильнюсе экономическим насилием и политическим давление, направленным на разделение Европы, и наказание Литвы, чтобы она изменила курс», — сказал Блинкен.

Он также выразил поддержку решению ЕС обратиться по поводу давления Китая во Всемирную торговую организацию.

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