Близкие четверых погибших в событиях 13 января подали в суд на М. Горбачева

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

От имени близких четверых погибших в событиях 13 января 1991 года — Видаса Мацюлявичюса, Альгимантаса Пятраса Каволюкаса, Виргиниюса Друскиса, Аполинараса Юозаса Повилайтиса — подан гражданский иск о привлечении к ответственности бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева.

«Иск в Вильнюсский городской суд подан в ночь на 13 января — когда тридцать лет тому назад СССР начал штурм Литовского центра радио и телевидения и Вильнюсской телебашни», — сообщил сын А. Ю. Повилайтиса Робертас Повилайтис.

Гражданский иск подан от имени шести человек, которые 13 января 1991 года лишились своих близких.

Данным иском родственники пытаются добиться ответственности М. Горбачева, как главы СССР, за события 13 января.

Истцы заявили, что собрали для суда доказательства, обосновывающие, что тогдашний президент СССР М. Горбачев, будучи главнокомандующим ВС СССР, 11-13 января 1991 года обладал контролем за армией, однако не предпринял шагов для прекращения агрессии, то есть не предотвратил совершение международного преступления.

Очень важно, чтобы лица, ответственные за военные преступления и преступления перед человечностью, были привлечены к ответственности», — заявил адвокат Миндаугас Гядейкис.

Р. Повилайтис, как пострадавший в уголовном деле о событиях 13 января, поднимал вопрос ответственности М. Горбачева, так как его нет среди подсудимых. Были неудачные попытки опросить Горбачева в качестве свидетеля.

«Очень жаль, что прокурорам Генеральной прокуратуры не хватило смелости поднять вопрос об уголовной ответственности тогдашнего президента СССР. Понимающим, какова была иерархическая структура Советского Союза, очевидно, что продолжавшиеся двое суток действия подконтрольных Министерству обороны, Министерству внутренних дел и Комитету госбезопасности СССР военных частей не были бы возможны без согласования с М. Горбачевым», — отметил Р. Повилайтис.

Он подчеркнул, что тогда М. Горбачев был и президентом Советского Союза, и главнокомандующим, и генсеком ЦК Коммунистической партии Советского Союза.

«Уголовный процесс, в котором осуждена часть организаторов и исполнителей убийств, очень важен, однако без оценки ответственности его руководителя высокого ранга, торжество закона будет не полным», — считает Р. Повилайтис.

В ночь на 13 января 1991 года при штурме военными Советского Союза Вильнюсской телебашни погибло 14 человек.

Из-за преступлений против человечности и военных преступлений в деле о событиях 13 января 1991 года было осуждено 67 бывших советских солдат и офицеров. Среди них и тогдашний министр обороны Дмитрий Язов.

Большинство осужденных было осуждено заочно, так как Россия и Беларусь отказали Литве в их выдаче.

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