Близнецов становится больше

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В рамках исследования эксперты из Нидерландов, Великобритании и Франции изучили статистику рождаемости, сравнив число близнецов, родившихся в 2010−2015 годах в 165 странах и в 1980−1985 годы в 112 странах. Результат оказался неожиданным: выяснилось, что с 1980-х годов количество рождающихся двойняшек увеличилось на треть – с 9 до 12 на 1000 родов. Это говорит о том, что ежегодно во всём мире появляется на свет около 1,6 млн двойняшек. Это больше, чем когда-либо в истории. В последнее время двойня появляется на свет у каждой 42-й роженицы.

В 74 из 112 исследуемых стран количество многоплодных беременностей выросло более чем на 10%. Лидирует по количеству близнецов по-прежнему Африка (приблизительно 80% из них рождаются в Азии и Африке), однако в Европе и Северной Америке в последнее время также рождается всё больше близнецов.

«За последние 40−50 лет мы наблюдали заметный рост числа близнецов в богатых, развитых странах. Относительное и абсолютное число близнецов в мире сейчас выше, чем когда-либо с середины ХХ века, и вполне вероятно, что оно самое высокое в истории», – поясняет Кристиан Монден (Christian Monden), профессор социологии и демографии Оксфордского университета.

Существенный рост рождаемости близнецов был зафиксирован почти во всех регионах. За последние 30 лет в Азии количество появляющихся на свет близнецов увеличилось на 32%, в Северной Америке – на 71%. Подобного роста нет только в Южной Америке. Учёные предполагают, что увеличение рождаемости близнецов связано в том числе и с растущей популярностью искусственного оплодотворения, включая экстракорпоральное, а также с ростом числа поздних родов. В исследовании подчёркивается, что с возрастом вероятность многоплодной беременности увеличивается. Наиболее высокими шансами появления на свет близнецов обладают женщины в возрасте от 35 до 39 лет.

Перспектива родить двух малышей сразу кажется весьма заманчивой, однако председатель Британского общества по вопросам фертильности Радж Матур (Raj Mathur) напоминает, что «многоплодная беременность сопряжена с большим риском для роженицы и для самих младенцев». Согласно статистике, близнецы чаще других детей рождаются преждевременно и имеют меньшую массу тела при рождении.