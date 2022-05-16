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Bloomberg: Евросоюз разработал план покупки российского газа без нарушения санкций

Фото ambergrid.lt

Европейская комиссия подготовила уточненные рекомендации для компаний ЕС по покупке российского газа. Об этом Еврокомиссия сообщила на закрытом заседании 13 мая, пишет Bloomberg, ссылаясь на участников встречи.

В новых рекомендациях планируют прописать, что покупатели газа могут открывать в Газпромбанке счет в евро или долларах (как того требует Россия), и закупать газ в соответствии с санкциями ЕС, введенными из-за российского вторжения в Украину.

В документе укажут, что компании должны четко заявить, что считают свои обязательства выполненными после перечисления евро или долларов, а не после конвертации валюты в рубли.

Еврокомиссия не стала уточнять, соответствует ли нормам ЕС требование России, чтобы компании открывали в Газпромбанке счета в рублях. Ранее официальные лица говорили, что открытие такого счета нарушит санкции. В обновленных рекомендациях этот момент не рассматривается.

Первоначально Еврокомиссия посчитала, что требование Москвы оплачивать газ в рублях будет нарушать санкции ЕС, введенные в отношении России, и и контракты на поставки, условия которых не предусматривают смену валюты платежа. 

freecity.lv

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