Bloomberg: Евросоюз разработал план покупки российского газа без нарушения санкций

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Европейская комиссия подготовила уточненные рекомендации для компаний ЕС по покупке российского газа. Об этом Еврокомиссия сообщила на закрытом заседании 13 мая, пишет Bloomberg, ссылаясь на участников встречи.

В новых рекомендациях планируют прописать, что покупатели газа могут открывать в Газпромбанке счет в евро или долларах (как того требует Россия), и закупать газ в соответствии с санкциями ЕС, введенными из-за российского вторжения в Украину.

В документе укажут, что компании должны четко заявить, что считают свои обязательства выполненными после перечисления евро или долларов, а не после конвертации валюты в рубли.

Еврокомиссия не стала уточнять, соответствует ли нормам ЕС требование России, чтобы компании открывали в Газпромбанке счета в рублях. Ранее официальные лица говорили, что открытие такого счета нарушит санкции. В обновленных рекомендациях этот момент не рассматривается.

Первоначально Еврокомиссия посчитала, что требование Москвы оплачивать газ в рублях будет нарушать санкции ЕС, введенные в отношении России, и и контракты на поставки, условия которых не предусматривают смену валюты платежа.