Bloomberg пишет о новых санкциях Запада против РФ

Страны Европы и США рассматривают возможность введения новых санкций против России в случае вторжения РФ в Украину, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, в ходе переговоров 7 декабря с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден может озвучить ему вариант о санкциях против банков и Российского фонда прямых инвестиций.
Также источники сообщают, что Вашингтон может ограничить возможность инвесторов покупать российские долги на вторичном рынке.
Кроме того, утверждается, что страны Запада могут запретить РФ доступ к системе финансовых платежей SWIFT, из-за чего в первую очередь пострадают рядовые жители России, а не чиновники.
Ранее о возможности введения подобных санкций против РФ сообщил американский телеканал CNN.korrespondent.net