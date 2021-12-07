Bloomberg пишет о новых санкциях Запада против РФ

Фото pixabay.com

Страны Европы и США рассматривают возможность введения новых санкций против России в случае вторжения РФ в Украину, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, в ходе переговоров 7 декабря с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден может озвучить ему вариант о санкциях против банков и Российского фонда прямых инвестиций.

Также источники сообщают, что Вашингтон может ограничить возможность инвесторов покупать российские долги на вторичном рынке.