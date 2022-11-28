Bloomberg: Россия запретит продажу нефти странам, поддержавшим ограничение цены

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Кремль готовит президентский указ, который запретит российским компаниям и любым трейдерам, покупающим национальную нефть, продавать ее кому-либо, кто участвует в ценовом потолке. Об этом сообщает Unian.net.

Как сообщает Bloomberg, указ запретит вести дела как с компаниями, так и со странами, присоединившимися к механизму ограничения цен. Как сообщает издание, это запретит любое упоминание предельной цены в контрактах на российскую нефть или нефтепродукты, а также запретит погрузку, предназначенную для любых стран, которые принимают ограничения.