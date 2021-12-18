Bloomberg: США призвали ЕС ввести санкции против энергетики и банков РФ

Фото pixabay.com

Белый дом склоняет Евросоюз к принятию санкций против российского энергетического сектора и банков в случае вторжения в Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Евросоюз опасается, что поспешные санкции могут подорвать дипломатические усилия по урегулированию кризиса. Также в ЕС считают проблематичным отключение РФ от платежной системы SWIFT поскольку это «повлияет на рынок энергоносителей и на другой экспорт из России». Европа больше зависит от России в импорте энергии и других видов импорта, чем США.

Также в ЕС опасаются полного прекращения Москвой экспорта газа. Россия обеспечивает около 40% европейских поставок.