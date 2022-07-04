Bloomberg: страны ЕС планируют передать Украине 523 млрд долларов на восстановление страны

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27 стран, входящих в Евросоюз, планируют передать Украине 500 миллиардов евро (523 миллиарда долларов) на послевоенное восстановление страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, на конференции в швейцарском городе Лугано, которая пройдет с 4 по 5 июля, Украина представит план восстановления страны после российского вторжения, который потребует сотни миллиардов евро. Документ с планом насчитывает около 2000 страниц, в нем будет представлен широкий список проектов в области инфраструктуры и безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также в диверсификацию энергоресурсов.