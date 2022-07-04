Bloomberg: страны ЕС планируют передать Украине 523 млрд долларов на восстановление страны

27 стран, входящих в Евросоюз, планируют передать Украине 500 миллиардов евро (523 миллиарда долларов) на послевоенное восстановление страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, на конференции в швейцарском городе Лугано, которая пройдет с 4 по 5 июля, Украина представит план восстановления страны после российского вторжения, который потребует сотни миллиардов евро. Документ с планом насчитывает около 2000 страниц, в нем будет представлен широкий список проектов в области инфраструктуры и безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также в диверсификацию энергоресурсов.
Официальные лица Евросоюза заявили, что блок из 27 стран, который официально признал Украину кандидатом в ЕС, передаст Украине основную часть общей финансовой помощи. Ее объем может равняться 500 миллиардов евро (523 миллиарда долларов или превысить эту сумму. Украинское правительство обсудило проект с донорами, включая ЕС, которые дадут ответ в течение нескольких месяцев, рассказали анонимные собеседники издания.
Как сообщает Bloomberg, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие в конференции в Лугано и представит созданную ЕС платформу помощи Украине для доноров по всему миру, включая партнеров «Большой семерки», многосторонние союзы, Швейцарию и Норвегию. Кроме того, ЕС будет стремиться координировать общемировые усилия для различных финансовых инструментов, используемых США и Всемирным банком.freecity.lv