Блюда с цветной капустой и брокколи

Запеканка из цветной капусты

Цветная капуста — 1 кочан, филе куриное — 300 г, сыр твердый — 200 г, чеснок — 2 зубчика, яйца — 3 шт., сливки 10 %-ные — 1 стакан, шпинат — 30 г, масло растительное — 2 ст. л., перец черный молотый, соль.

Цветную капусту разделить на соцветия, варить в подсоленной воде 5 минут, откинуть на дуршлаг, остудить. В глубокой миске взбить яйца с солью и перцем. Добавить сливки, натертый на крупной терке сыр, мелко нарезанный чеснок. Все хорошо перемешать. Куриное филе нарезать полосками, посолить, поперчить и обжарить на сковороде в 1 ст. л. растительного масла до румяной корочки. Форму для запекания смазать оставшимся растительным маслом. На дно выложить поджаренное куриное филе, на филе — цветную капусту. Все залить яично-сливочной заливкой. Посыпать мелко нарезанным шпинатом. Поставить в духовку, разогретую до 180 °C, на 35-40 минут. При подаче можно украсить зеленью.

Брокколи в сливочном соусе

Брокколи — 1 кочан, масло сливочное — 5 ст. л., молоко — 240 мл, мука — 60 г, сливки 30 %-ные — 230 мл, сыр твердый — 100 г, масло растительное — 1 ст. л., орех мускатный молотый, перец черный молотый, соль.

Брокколи вымыть, разобрать на соцветия, варить 7 минут в подсоленной воде. Сыр натереть на крупной терке. В глубокой сковороде растопить сливочное масло, обжарить в нем муку, влить молоко и добавить половину тертого сыра. На слабом огне, помешивая, довести до кипения и добавить сливки. Всыпать щепотку молотого мускатного ореха, посолить, поперчить, хорошо перемешать. Форму для запекания смазать растительным маслом. Выложить в нее брокколи, залить сливочным соусом и поставить в духовку, разогретую до 180 °C, на 10-15 минут. При подаче посыпать оставшимся тертым сыром.

Оладьи из цветной капусты

Цветная капуста — 1 кочан, масло растительное — 2 ст. л., яйца — 2 шт., лук репчатый — 1 шт., мука — 4 ст. л., петрушка — 20 г, тмин, перец черный молотый, соль.

Лук и петрушку мелко нарезать. Цветную капусту разобрать на соцветия и варить в подсоленной воде 7 минут. Откинуть на дуршлаг, остудить и мелко нарезать. В глубокой миске смешать цветную капусту, лук, петрушку и тмин. Вбить яйца, добавить муку, посолить, поперчить, перемешать до получения однородной массы. В сковороде разогреть растительное масло. Выкладывать капустную массу на сковороду столовой ложкой и обжаривать с обеих сторон. Подавать оладьи можно со сметаной и зеленым луком.

Куриное рагу с брокколи в духовке

Брокколи — 1 кочан, куриные бедра — 3 шт., перец болгарский — 1 шт., фасоль стручковая — 200 г, морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., помидоры черри — 5 шт., масло оливковое — 2 ст. л., тимьян, паприка, имбирь, перец черный молотый, соль.

Форму для выпекания смазать оливковым маслом. Лук очистить, нарезать тонкими кольцами, разложить на дне формы. Брокколи вымыть, разделить на соцветия, уложить на лук. Морковь нарезать мелкими кубиками и посыпать ею брокколи. Стручковую фасоль вымыть и выложить на морковь. Посолить, поперчить. Куриные бедра посолить, натереть паприкой и имбирем. Выложить бедра на овощи и добавить 150 мл воды. Болгарский перец нарезать соломкой, помидоры — четвертинками. Положить их на курицу. Слегка присыпать тимьяном. Форму накрыть фольгой и поставить в духовку, разогретую до 180 °С. Запекать в течение 45-50 минут. Подавать рагу горячим.

Омлет с брокколи

Брокколи — 4 соцветия, яйца — 4 шт., молоко — 1 стакан, перец болгарский — 0,5 шт., сыр твердый — 80 г, масло сливочное — 50 г, перец черный молотый, соль.

Брокколи варить в подсоленной воде 5 минут. Остудить, нарезать. Яйца взбить с солью и перцем, добавить молоко и хорошо перемешать венчиком. Болгарский перец нарезать соломкой. Сыр натереть на крупной терке. На сковороде растопить сливочное масло, в нем слегка поджарить болгарский перец. Влить в сковороду молочно-яичную смесь и поверх быстро выложить брокколи. Жарить на слабом огне. Когда омлет слегка схватится, посыпать его тертым сыром. Накрыть сковороду крышкой и жарить еще 3-4 минуты. При подаче омлет можно украсить ломтиком лимона и веточкой петрушки.

Крем-суп из цветной капусты

Цветная капуста — 0,5 кочана, картофель — 1 шт., масло сливочное — 15 г, сметана — 3 ст. л., лавровый лист — 1 шт., кинза — 1 веточка, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, горчица французская — 1 ст. л., сыр твердый — 100 г, хлеб белый — 200 г, соль.

Цветную капусту разобрать на соцветия, варить в подсоленной воде 5 минут. Вынуть из бульона. Отдельно остудить и капусту, и бульон, в котором она варилась. Хлеб нарезать мелкими кубиками и подсушить на сухой сковороде. Лук и чеснок мелко нарезать. В сотейнике разогреть сливочное масло, в нем обжарить лук и чеснок. Добавить лавровый лист, мелко нарезанную картошку, стакан капустного бульона. Хорошо перемешать и положить цветную капусту. Тушить, пока капуста и картошка не станут мягкими. Добавить натертый на крупной терке сыр и мелко нарубленную кинзу. Еще раз все хорошо перемешать, снять с огня. Из получившейся смеси вынуть лавровый лист, перелить в блендер и взбить до однородного состояния. Если смесь слишком густая, добавить еще немного капустного бульона. Снова перелить в кастрюлю. Положить горчицу и сметану. Хорошо перемешать, посолить и подогреть, не доводя до кипения. Подавать с сухариками.

Брокколи в кляре

Брокколи — 1 кочан, масло оливковое — 3 ст. л., масло растительное — 1 стакан, яйца — 2 шт., мука — 150 г, сахар — 1 ч. л., перец черный молотый, соль.

Брокколи вымыть, разобрать на соцветия, отварить в подсоленной воде 5 минут. Откинуть на дуршлаг, дать остыть. Приготовить кляр: яйца взбить с солью, перцем и сахаром, добавить оливковое масло, муку и 50 мл кипяченой воды, все хорошо перемешать. В глубокой сковороде разогреть растительное масло. Каждое капустное соцветие окунуть в кляр, обжарить в масле до румяной корочки и выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Подавать брокколи в кляре можно с майонезом.