BNS узнало у представителей бизнеса: что следовало бы изменить Г. Науседе

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

🔊 Воспроизвести

В связи с вступлением в должность нового президента Литвы Гитанаса Науседы агентство BNS задало экономистам, представителям предпринимательских кругов и профсоюзов вопрос, что, на их взгляд, в экономической политике Литвы новый президент должен делать иначе по сравнению с 10 лет занимавшей президентский пост Далей Грибаускайте.

Глава Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас: «Мы считаем, что экономическая дипломатия должна быть поднята на совершенно иной уровень. Думаю, что был недостаточным сигнал из Президентского дворца послам, консульским учреждениям, что экономические вопросы действительно очень важны. От бывшего президента не было достаточного четкого указания Министерству иностранных дел, посольствам, что наряду с политикой не следует забывать об экономике».

Экономист Александр Изгородин: «Инновации, fintech (финансовые технологии — ред.) и высокая добавочная стоимость должны быть очень важной частью экономической политики нового президента, так как это просто диктуют условия. Литва уже приблизилась по многим показателям к среднему показателю Евросоюза (ЕС) и чтобы достичь какого-то прорыва в экономике, в том числе и в плане зарплат, нам неизбежно следует уделять внимание инновациям и новым технологиям».

Исполнительный директор ассоциации Investors’ Forum Рута Скирене: «Я бы пожелала новому президенту не бояться чаще встречаться с бизнесом, потому что услышать о тех проблемах, с которыми сталкивается бизнес, полезно. Никто не говорит, что нужно потакать бизнесу или следовать его предложениям, но услышать, выслушать, увидеть эти проблемы на самом деле стоит. Хотелось бы, чтобы и первое лицо в стране продемонстрировало это уважение к бизнесу, так как его не хватает в Литве».

Владелица концерна Vikonda Йоланта Блажите: «Хотелось бы, чтобы вновь избранный президент не ограничивался лишь лозунгами об уменьшении отчуждения, но и предпринимал какие-то действия. Например, укреплял дипломатическую сеть и использовал ее не только для политической, но и для экономической дипломатии. Хочется, чтобы президент не разделял литовских предпринимателей по формуле «люблю – не люблю», а объединил их во имя общей цели страны – создания максимально большой экономической стоимости».

Глава Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене: «Нам бы очень хотелось, чтобы он возобновил и сделал более тесными отношения с профсоюзами. Пока мы этого не ощущаем и отношения с Президентским дворцом всегда были холодными. Хотелось бы, чтобы новый президент видел в нас партнеров и возможность работать и сотрудничать максимально тесно, сообща».